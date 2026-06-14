Турнир UFC в Белом доме: кард, прогнозы и интересные факты

В ночь на 15 июня в Белом доме пройдет исторический турнир UFC Freedom 250. Это станет частью празднования 250-летия США. Дональд Трамп говорил про 8-9 титульников, в карде ждали камбэки Конора Макгрегора и Джона Джонса и бой Ислама Махачева против Илии Топурии, но реальность оказалась другой. В карде будет семь поединков, включая бой Илии Топурии против Джастина Гейджи. Топурия вернется в клетку после годовой паузы, а Гейджи в третий раз попытается завоевать полноценный пояс. В тяжелом весе за временный пояс подерутся Алекс Перейра и Сирил Ган.

В ночь на 15 июня в Белом доме пройдет исторический турнир UFC Freedom 250. Это станет частью празднования 250-летия США . Дональд Трамп говорил про 8-9 титульников, в карде ждали камбэки Конора Макгрегора и Джона Джонса и бой Ислама Махачева против Илии Топурии, но реальность оказалась другой.

В карде будет семь поединков, включая бой Илии Топурии против Джастина Гейджи. Топурия вернется в клетку после годовой паузы, а Гейджи в третий раз попытается завоевать полноценный пояс. В тяжелом весе за временный пояс подерутся Алекс Перейра и Сирил Ган. Ган уже был временным чемпионом, а вот Перейра только дебютирует в тяжах и собирается покорить уже третий дивизион





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UFC Белый Дом Турнир США Дональд Трамп Илия Топурия Джастин Гейджи Алекс Перейра Сирил Ган

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