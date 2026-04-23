Тупик в Ормузском проливе: США и Иран на грани эскалации

📆4/23/2026 9:50 AM
📰Известия
Обострение конфликта между США и Ираном из-за морской блокады Ормузского пролива, отставка главы ВМС США и подготовка к операциям по разминированию. Анализ ситуации и ее последствий.

Ситуация в Ормузском проливе достигла критической точки, характеризующейся взаимными обвинениями и эскалацией напряженности между США и Иран ом. Морская блокада пролива, инициированная обеими сторонами, привела к перехвату нефтяных танкеров, угрозам ограничения судоходства и подготовке к масштабным операциям по разминированию.

Отставка главы военно-морских сил США, Джона Фелана, на фоне кризиса, добавляет политическое измерение к и без того сложной ситуации. По данным различных источников, включая The Military Times, Politico, Al Arabiya, Al Jazeera и The Washington Post, США перехватывают иранские нефтяные танкеры в азиатских водах, в то время как Иран угрожает ограничить проход судов через пролив и обвиняет США в срыве переговоров.

Великобритания готовится к операциям по разминированию, а полная очистка пролива от мин может занять до шести месяцев, что усугубляет экономические последствия и политическую нестабильность. Закрытие Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мировых запасов нефти и газа, уже привело к глобальному энергетическому кризису. Иран использует частичное или полное закрытие пролива как ответ на блокаду и санкции, в то время как США рассматривают блокаду как инструмент давления. Перемирие между сторонами остается хрупким и нестабильным, несмотря на формальное прекращение огня.

Политическая обстановка в США также осложняется ситуацией, поскольку решение о войне оказалось непопулярным среди американцев и раскололо политическую базу президента Трампа. Ожидается, что экономические последствия конфликта будут ощущаться до конца года или дольше, что может оказать серьезное влияние на предстоящие промежуточные выборы. В целом, ситуация в Ормузском проливе представляет собой серьезную угрозу для мировой экономики и международной безопасности, требующую немедленного дипломатического решения

