Тунисская федерация футбола расторгла контракт с Сабри Лямуши после поражения от Швеции на ЧМ-2026. Тренер покидает пост по взаимному согласию.

Тунис ская федерация футбол а объявила о расторжении контракта с главным тренер ом сборной Сабри Лямуши по взаимному согласию сторон. Это решение было принято после тяжелого поражения команды от Швеции со счетом 1:5 в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Лямуши, 54-летний французский специалист, возглавлял национальную команду Туниса с января текущего года. Заявление федерации пожелало тренеру успехов в дальнейшей профессиональной карьере. Это событие стало одной из первых тренерских изменений на текущем турнире, вызвав дискуссии о стратегии и подготовки сборной Туниса. Разгромное поражение от Швеции, известной своей дисциплинированной игрой, продемонстрировало серьезные проблемы в обороне и midfield TuImageDat





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