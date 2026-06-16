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Тунисская федерация футбола и Сабри Лямуushi расторгают контракт по взаимному согласию после разгромного поражения от Швеции

Спорт News

Тунисская федерация футбола и Сабри Лямуushi расторгают контракт по взаимному согласию после разгромного поражения от Швеции
ТунисСборная ТунисаСабри Лямуши
📆6/16/2026 6:44 AM
📰sportbox
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Тунисская федерация футбола расторгла контракт с Сабри Лямуши после поражения от Швеции на ЧМ-2026. Тренер покидает пост по взаимному согласию.

Тунис ская федерация футбол а объявила о расторжении контракта с главным тренер ом сборной Сабри Лямуши по взаимному согласию сторон. Это решение было принято после тяжелого поражения команды от Швеции со счетом 1:5 в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Лямуши, 54-летний французский специалист, возглавлял национальную команду Туниса с января текущего года. Заявление федерации пожелало тренеру успехов в дальнейшей профессиональной карьере. Это событие стало одной из первых тренерских изменений на текущем турнире, вызвав дискуссии о стратегии и подготовки сборной Туниса. Разгромное поражение от Швеции, известной своей дисциплинированной игрой, продемонстрировало серьезные проблемы в обороне и midfield TuImageDat

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Тунис Сборная Туниса Сабри Лямуши Тренер Чемпионат Мира 2026 Футбол Швеция Увольнение Тренера Групповой Этап Разгромное Поражение

 

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