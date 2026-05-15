Тульская область: промышленный рывок, аграрный успех и социальное развитие

Губернатор Дмитрий Миляев рассказал о росте ОПК, достижениях в сельском хозяйстве и планах по модернизации социальной инфраструктуры региона.

Тульская область сегодня представляет собой уникальный синтез глубоких исторических традиций и стремительного технологического прогресса. Регион, который по праву считается одной из музейных столиц России, одновременно удерживает статус одного из крупнейших оружейных центров страны и занимает второе место в России по доле промышленного сектора в региональной экономике.

В ходе недавнего интервью губернатор области Дмитрий Миляев подробно осветил ключевые направления развития региона, подчеркнув, что современная Тула — это не только памятники архитектуры, но и мощный индустриальный двигатель. Особое внимание было уделено оборонно-промышленному комплексу, который в последние годы стал настоящим флагманом развития. Благодаря специальной военной операции объем государственных заказов на предприятиях ОПК вырос в колоссальные 2,5–6 раз. Это привело к переходу заводов на трехсменный график работы и значительному росту благосостояния сотрудников.

Средняя заработная плата в этом секторе уже превысила отметку в 120 тысяч рублей, и в ближайшие годы ожидается ее дальнейший рост. Однако стратегия региона не ограничивается только оборонкой: активно развиваются химическая промышленность, металлургия и автомобилестроение. В особой экономической зоне Узловая, а также в территориях опережающего развития Алексин и Ефремов реализуется около 120 масштабных инвестиционных проектов, общая сумма которых оценивается в 600 миллиардов рублей. При этом губернатор честно признал наличие серьезного вызова — острого дефицита кадров.

В условиях, когда предложений о работе больше, чем соискателей, регион делает ставку на автоматизацию, внедрение высокотехнологичных производственных линий и использование искусственного интеллекта для оптимизации процессов. Параллельно с промышленным рывком Тульская область демонстрирует впечатляющие результаты в агропромышленном комплексе, что может показаться неожиданным для индустриального гиганта. Дмитрий Миляев, имеющий опыт руководства в сельском хозяйстве, вспомнил о тяжелых временах 90-х годов, когда поля зарастали бурьяном, а деревни пустели. Сегодня ситуация кардинально изменилась.

Региону удалось остановить деградацию сельских территорий и превратить их в прибыльный сектор экономики. Если десятилетие назад ежегодный сбор зерна составлял около одного миллиона тонн, то сейчас этот показатель стабильно достигает 2,5 миллионов тонн, а к 2030 году планируется выйти на уровень 3 миллионов тонн при расширении посевных площадей до одного миллиона гектаров. Важной частью этой работы стало восстановление системы учета земель и решение сложных юридических споров по заброшенным участкам.

Сегодня Тульская область уверенно занимает второе место в России по сбору картофеля в организованных хозяйствах. Несмотря на небольшие объемы общего производства молока, эффективность отдельных хозяйств поражает: по надоям на одну корову область вышла на четвертое место в стране. Ключевым достижением стало создание замкнутой цепочки от производителя до переработчика и конечного потребителя. Это гарантирует фермерам стабильный сбыт продукции внутри региона, создавая надежную подушку безопасности, и одновременно позволяет поставлять излишки в соседнюю Москву.

Помимо экономики и промышленности, приоритетом для регионального правительства остается социальная сфера и благоустройство городской среды. Губернатор отметил, что развитие инфраструктуры продолжается в том же темпе, что и при его предшественнике. Одним из главных грядущих проектов станет строительство современной больницы скорой медицинской помощи, которая станет важным дополнением к уже реализованным объектам, таким как перинатальный центр, онкологический центр и новые корпуса детской областной клинической больницы.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства акцент сделан на модернизации базовых систем: планируется строительство новых очистных сооружений в муниципалитетах, масштабная замена систем водоснабжения и возведение новых котельных для обеспечения тепла в домах. Городское пространство Тулы также продолжает трансформироваться: принято решение о продлении Казанской набережной, работы над которой стартуют уже в следующем году. Особое место в социальной повестке занимает проект Герой 71, направленный на всестороннюю поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.

Этот проект призван обеспечить ветеранам необходимую помощь в реабилитации и интеграции в мирную жизнь. Таким образом, Тульская область стремится к гармоничному развитию, где промышленная мощь сочетается с продовольственной безопасностью и высоким качеством жизни граждан





