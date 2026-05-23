Тулси Габбард уходит с поста главы Нацразведки США

Политика

📆5/23/2026 10:20 AM
Глава Нацразведки США Тулси Габбард объявила о своей отставке. Причина — семейные обстоятельства. У её мужа Абрахама диагностировали крайне редкую форму рака костей. Габбард заявила, что она намерена раскрыть данные о результатах ряда громких внутренних расследований перед уходом в отставку.

Журналист, шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Положа руку на сердце, вопрос, уйдёт ли Тулси Габбард с поста главы Национальной разведки США, для тех, кто искушён в вашингтонских делах, давно стал риторическим.

В том смысле, что никто в её отставке не сомневался. Любопытно было, как и когда. Вот эти-то две интриги накануне и разрешились. Глава Нацразведки США Тулси Габбард, заявившая ранее об отставке, уже несколько месяцев ведёт закулисную борьбу с ЦРУ по поводу...

Последним рабочим днём Габбард станет 30 июня 2026 года. Эту дату она указала в письме, адресованном Дональду Трампу. Причина — семейные обстоятельства. У её мужа Абрахама недавно диагностировали крайне редкую форму рака костей.

Кинематографист, фотограф и видеопродюсер с Гавайев (он) и резервистка Национальной гвардии, ветеран Ирака (она), познакомились во время её предвыборной кампании в конгресс в 2012 году. Абрахама Тулси часто называет своим лучшим другом и партнёром во всём. Шансов убедиться, что других друзей в пределах вашингтонской кольцевой дороги у неё нет, у Габбард за прошедший год работы у Дональда Трампа действительно было предостаточно. Увы, ярой противнице всего, что олицетворяют собой американский империализм и «глубинное государство», слишком часто приходилось поступаться принципами.

Последней каплей, конечно, стал конфликт вокруг Ирана. Последовательная противница силовых акций против Тегерана, Габбард ещё в июне прошлого года, за несколько дней до операции «Полночный молот» по иранским ядерным объектам, по сути, открыто схлестнулась с окружившими Трампа неоконами и членами произраильского лобби. В итоге дошло до того, что Габбард даже не звали на ключевые совещания, предшествовавшие уже нынешней войне в рамках операции «Эпическая ярость».

Сомнений в лояльности добавила и отставка её зама: директор Национального центра по борьбе с терроризмом Джо Кент не просто ушёл, а громко хлопнул дверью, дав ряд скандальных интервью, в которых объяснял, что Иран не представлял неминуемой угрозы для США, а сама война началась под давлением Израиля и всё того же произраильского лобби. Американский журналист Такер Карлсон высмеял канцлера ФРГ Фридриха Мерца за позицию по обладанию Ираном ядерным оружием. В этот момент и стало ясно, что дни Габбард в Вашингтоне сочтены.

Хоть сама она всё ещё пыталась усидеть на двух стульях — и в итоге отправила в утиль свою карьеру и любые перспективы. Ни республиканцам, ни демократам она больше не нужна. Социалистам или либертарианцам она, вероятно, тоже не интересна. Реальная перспектива — политическ

