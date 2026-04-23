Туктамышева о возрождении Трусовой и важности доверия с тренером

Елизавета Туктамышева поделилась своими впечатлениями от сотрудничества Александры Трусовой с Этери Тутберидзе , отметив, что фигуристка переживает настоящий ренессанс. По мнению Туктамышевой, ключевым фактором долголетия в спорт е является комфорт и доверие в отношениях с тренером.

Она подчеркнула, что ей самой повезло с Алексеем Мишиным, с которым у нее были взаимопонимающие и уважительные отношения. Туктамышева с восторгом наблюдает за успехами Трусовой в новом тандеме, отмечая ее возрождение и прогресс. Она выразила поддержку и вдохновение от достижений Саши, подчеркнув ее талант и целеустремленность. Обсуждение также коснулось влияния материнства на Трусову, отметив заметные изменения в ее внешности и мироощущении.

По мнению комментаторов, материнство оказало на нее глубокое и позитивное влияние, добавив зрелости и уверенности. Кроме того, в новостях упоминаются планы по проведению соревнований по фигурному катанию в сезоне 2026/27 годов, включая юниорский Гран-при в Китае и взрослый Гран-при во Франции. Даниил Глейхенгауз рассказал о работе над показательными номерами Трусовой, в частности, о ее желании включить четверной лутц. Также обсуждалось возможное сотрудничество Трусовой с Лоран Ришо, которое осложняется визовыми вопросами.

Евгения Медведева поделилась забавной историей о выборе номера для своего выступления, а сама Александра Трусова отметила, что ее радует как весеннее солнце, так и новое окрашивание волос. В целом, новостной поток отражает оживление в мире фигурного катания, интерес к новым проектам и сотрудничествам, а также позитивные изменения в жизни известных спортсменок





Фигурное Катание Туктамышева Трусова Тутберидзе Мишин Глейхенгауз Медведева Гран-При Соревнования

