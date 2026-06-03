Туктамышева выделила лучших российских фигуристов по различным качествам

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева поделилась мнением о сильных сторонах российских фигуристов. Она отдельно отметила Камилу Валиеву за вращения, Соню Муравьёву за артистизм и коньковую технику, а также Женю Скользкую за усердие и стремление к совершенству. Вobel inoltre цитаты других экспертов: Татьяны Тарасовой о Джейкобе Малинине, Изабо Левито о Евгении Медведевой, Антона Сихарулидзе о Ришоде Каримове, Маргариты Базылюк о своих выступлениях, а также мама Петра Гуменника об его математических способностях.

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева назвала лучших российских фигуристов по разным качествам. По её мнению, лидером по вращения м является Камила Валиева , чья скорость и гибкость выделяются на фоне других.

Соня Муравьёва, по словам Туктамышевой, прекрасно катается, когда уверена в себе, демонстрируя высокий уровень артистизма и коньковой техники. Также Туктамышева отметила Женю Скользкую за её усердие, восприимчивость к новой информации и желание отточить все детали программ до совершенства. Эти мнения Туктамышевой дополнились комментариями других известных фигуристов и тренеров. Татьяна Тарасова подчеркнула уникальные способности Джейкоба Малинина, который, по её словам, способен поднять фигурное катание на новый уровень.

Изабо Левито призналась, что в детстве обожала Евгению Медведеву и хотела быть ей. Антон Сихарулидзе рассказал об участии в организации приезда Ришода Каримова, отметив уважительное отношение Федерации фигурного катания к его работе. Маргарита Базылюк откровенно сказала, что до сих пор не может пересмотреть свой прокат на первенстве России-2025 из-за большого количества падений, а даже хорошие свои выступления пересматривает с осторожностью.

Интересный взгляд на спорт предложила мама Петра Гуменника: у её сына были сильные способности к математике, но она решила сделать акцент на спорте, поскольку знания, по её мнению, никуда не денутся





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