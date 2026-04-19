Трусость полицейских на месте стрельбы в Киеве: оставлены без защиты мирные жители, включая ребенка

📆4/19/2026 9:22 AM
📰Известия
Двое киевских полицейских сбежали с места стрельбы, где погибли шесть человек и 15 получили ранения, оставив гражданских, в том числе ребенка, без защиты. Генпрокуратура квалифицировала произошедшее как теракт. Нападавший, 1968 года рождения, использовал легальное оружие.

Два сотрудника правоохранительных органов продемонстрировали трусость и покинули место происшествия во время стрельбы, произошедшей в Киев е в минувшую субботу. Их поспешное бегство оставило мирных жителей, включая несовершеннолетнего, без какой-либо защиты. Информацию об этом случае распространила газета «Зеркало недели» 19 апреля.

Издание представило видеозаписи с места событий, на которых отчетливо видно, как полицейские, услышав первые звуки выстрелов и крики испуганных людей, стремительно устремились прочь. В то же время, оказавшиеся рядом граждане оказались полностью беззащитными перед лицом опасности. Накануне инцидента в Голосеевском районе столицы неизвестный открыл огонь по мирному населению. По последним данным, в результате данного преступления шесть человек скончались, еще пятнадцать получили ранения различной степени тяжести. Впоследствии сотрудники спецназа провели операцию по нейтрализации злоумышленника. В ходе задержания мужчина взял в заложники людей и открыл огонь по представителям правоохранительных органов. Впоследствии Генеральная прокуратура Украины квалифицировала акт массового расстрела людей в Голосеевском районе Киева как террористический акт. Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что уже установлены некоторые детали личности нападавшего. Им оказался мужчина 1968 года рождения, который применял огнестрельное оружие, зарегистрированное в установленном законом порядке. Это событие вызвало широкий общественный резонанс и поставило под сомнение уровень подготовки и психологической устойчивости отдельных представителей правоохранительных органов в критических ситуациях. Необходимо провести тщательное расследование обстоятельств инцидента, чтобы выяснить причины такого поведения сотрудников и принять соответствующие меры для недопущения подобных ситуаций в будущем. Важно также отметить, что квалификация произошедшего как террористического акта подчеркивает серьезность угрозы, с которой столкнулись жители города. Действия нападавшего, включая захват заложников и стрельбу по полицейским, свидетельствуют о спланированности и хладнокровности совершенного преступления. Информация о личности нападавшего, его возрасте и использовании легального оружия, требует дальнейшего изучения для полного понимания мотивов и механизмов его действий. Общество ожидает от правоохранительных органов не только эффективного расследования, но и мер по укреплению доверия граждан, демонстрации профессионализма и решительности в борьбе с преступностью и терроризмом. Этот инцидент ставит перед нами сложные вопросы о готовности системы к подобным вызовам и необходимости постоянного совершенствования навыков и психологической подготовки сотрудников, работающих в экстремальных условиях

Киев Стрельба Полицейские Теракт Безопасность

 

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Минюст США представил предложения по ужесточению мер регулирования оборота оружияМинюст США представил предложения по ужесточению мер регулирования оборота оружияИнициатива впервые с 1968 года обновит определение огнестрельного оружия и связанных с ним элементов
Read more »

Российские прыгуны с трамплина взяли первую олимпийскую медаль в историиРоссийские прыгуны с трамплина взяли первую олимпийскую медаль в историиРоссийские прыгуны с трамплина впервые в истории завоевали медаль Олимпийских игр — у нас серебро!
Read more »

Евгения Филонова к концу жизни еле сводила концы с концами: Главная Снегурочка СССР «растаяла» за день до Нового годаЕвгения Филонова к концу жизни еле сводила концы с концами: Главная Снегурочка СССР «растаяла» за день до Нового годаСегодня день памяти актрисы Евгении Филоновой. Рассказываем, как главная Снегурочка СССР повторила судьбу своей героини из детского фильма: Филонова актриса Снегурочка
Read more »

Актеры фильма «Ромео и Джульетта» требуют 500 миллионов долларов через суд за сцены с обнаженкой 54 года назадАктеры фильма «Ромео и Джульетта» требуют 500 миллионов долларов через суд за сцены с обнаженкой 54 года назадОливия Хасси и Леонард Уайтинг осознали, что в фильме 1968 года их нельзя было снимать голыми
Read more »

Государственный архив впервые опубликовал снимки с места гибели ГагаринаГосударственный архив впервые опубликовал снимки с места гибели ГагаринаРоссийский государственный архив впервые обнародовал снимки с места авиакатастрофы, в которой погиб Юрий Гагарин: Фото: Российский государственный архив научно-технической документации
Read more »

Третьяк о смерти поэта Добронравова: «Песня «Трус не играет в хоккей» стала гимном всех хоккеистов. Он приезжал на Олимпиады, болел за нас»Третьяк о смерти поэта Добронравова: «Песня «Трус не играет в хоккей» стала гимном всех хоккеистов. Он приезжал на Олимпиады, болел за нас»Песня была написана Николаем Добронравовым и Сергеем Гребенниковым на музыку Александры Пахмутовой в 1968 году.
Read more »



