Три человека погибли в Липецке после пожара и обрушения дома

Три человека погибли в Липецке после пожара и обрушения дома
Обрушение ДомаЛипецкая ОбластьПожар
📆5/26/2026 11:26 PM
Спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тело ребёнка после пожара и частичного обрушения дома в Липецке. Кроме того, при разборе завалов найдено тело ещё одного погибшего. Число жертв происшествия достигло трёх. В результате взрыва и пожара в жилом доме в Липецке погибло три человека, в том числе один ребенок. Пожар полностью ликвидирован. Разбор обрушившихся конструкций завершён.

Спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тело ребёнка после пожар а и частичного обрушения дома в Липецке, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Липецкой области.

Кроме того, при разборе завалов найдено тело ещё одного погибшего. Число жертв происшествия достигло трёх. В результате взрыва и пожара в жилом доме в Липецке погибло три человека, в том числе один ребенок. Пожар полностью ликвидирован.

Разбор обрушившихся конструкций завершён. Напомним, пожар и хлопок в частном жилой доме в Липецке произошли 26 мая. В результате постройка частично обрушилась. Огонь также распространился на стоящие рядом автомобили и постройки во дворе.

В прокуратуре региона Липецкой области заявили, что причиной случившегося мог стать взрыв бытового газа. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг

Обрушение Дома Липецкая Область Пожар МЧС России Бытовой Газ Уголовное Дело

 

