Три нефтяных танкера Ирана и два судна прошли через международные воды после снятия блокады Соединённых Штатов

Три нефтяных танкера Ирана и два судна прошли через международные воды после договорённости о снятии блокады Соединённых Штатов, сообщает Press TV. Телеканал ссылается на информацию, полученную от источников. "По меньшей мере три нефтяных танкера Ирана и два грузовых судна с товарами успешно прорвали военно-морскую блокаду США... Суда... беспрепятственно прошли через международные воды", — говорится в сообщении. Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о "самой мощной наступательной операции" против Израиля и военных баз США. Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Напомним, накануне президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном была подписана, а Ормузский пролив уже частично открыт для судоходства. По словам директора Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семёна Багдасарова, Израиль предпримет все возможные усилия для срыва перемирия между Тегераном и США попытается затянуть экономическую блокаду Ирана. Оцените материал ОбществоИранДональд ТрампСША

Москва, 16 июня - АиФ-Москва. Три нефтяных танкера Ирана и два судна прошли через международные воды после договорённости о снятии блокады Соединённых Штатов, сообщает Press TV.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от источников.

"По меньшей мере три нефтяных танкера Ирана и два грузовых судна с товарами успешно прорвали военно-морскую блокаду США... Суда... беспрепятственно прошли через международные воды", — говорится в сообщении. Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию.

КСИР заявил о "самой мощной наступательной операции" против Израиля и военных баз США. Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Напомним, накануне президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном была подписана, а Ормузский пролив уже частично открыт для судоходства.

По словам директора Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семёна Багдасарова, Израиль предпримет все возможные усилия для срыва перемирия между Тегераном и США попытается затянуть экономическую блокаду Ирана. Оцените материал ОбществоИранДональд ТрампСШ





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Press TV Iran United States Israel Military Attacks Economic Blockade Ormuz Strait Oil Tanker Cargo Ship Donald Trump Seman Bagdasaver

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