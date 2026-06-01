Три российские теннисистки в четвертьфинале Roland Garros: историческое достижение после 13 лет

На Парижском турнире Большого шлема сразу три россиянки - Мирра Андреева, Анна Калинская и Диана Шнайдер - пробились в четвертьфинал одиночного разряда. Это происходит впервые за 13 лет. Калинская в драматичном матче beat бывшую соотечественницу Анастасию Потапову, а Шнайдер сенсационно обыграла Мэдисон Киз. Успех женщин контрастирует с неудачей мужчин на турнире.

За Миррой Андреевой, которая уже обеспечила себе место в решающем этапе, успешно выступили Анна Калинская и Диана Шнайдер. Калинская в напряжённом поединке со своей бывшей соотечественницей Анастасией Потаповой, сменившей спортивное гражданство, одержала победу после трех сетов и драматичного тай-брейка. В свою очередь, Шнайдер сенсационно обыграла Мэдисон Киз, не проиграв ни одного гейма в решающей партии. Таким образом, результаты российских женщин резко контрастируют с выступлениями мужчин, завершивших борьбу на турнире.

Матч Калинской против Потаповой превратился в настоящий психологический триллер, полный переломов. Калинская, имевшая в карьере лишь выход во второй круг на парижском мэйджоре, начала неважно, проиграв первый сет. Однако затем переломила ход встречи, последовательно выигравaset в ответ. Третий сет развивался по схожему сценарию: Калинская повела 4:1, но позволила сопернице сравнять счёт.

Обе спортсменки сильно нервничали, ошибались на подаче, но на приёме действовали эффективно, реализуя более половины брейк-пойнтов. В итоге судьба поединка решилась в тай-брейке, где Калинская, отыгравшись со счёта 1:4, сумела взять верх. После этого поражения Потапова, ранее выбившая из турнира 코코 Гауфф, не смогла повторить свой успех. Победа позволила Калинской впервые в карьере достичь четвертьфинала на Большом шлеме и подняться в рейтинге WTA, повторив результат Australian Open.

Ещё одним приятным сюрпризом стало выступление Дианы Шнайдер. Воспитанница челябинской школы тенниса в 1/8 финала легко прошла Мэдисон Киз, заставив американку триумфаторку Олимпийских игр не взять ни одного гейма в третьем сете. При этом Шнайдер ранее с большим трудом одолела украинку Александру Олейникову, проигрывая 1:4, что, вероятно, отозвалось усталостью. Тем не менее, в матче с Киз она вовремя скорректировала игру, использовав ошибки соперницы и доминируя с первой минуты.

Теперь в четвертьфинале Roland Garros соберутся три российские теннисистки, что ставит под вопрос традиционное распределение сил в женском теннисе и даёт надежду на возможный выход одной из них даже в финал. Этот результат также демонстрирует глубину российского женского тенниса, которая ранее проявлялась лишь sporadic





