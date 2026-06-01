Три российские теннисистки в четвертьфинале Roland Garros: историческое достижение после 13 лет

На Парижском турнире Большого шлема сразу три россиянки - Мирра Андреева, Анна Калинская и Диана Шнайдер - пробились в четвертьфинал одиночного разряда. Это происходит впервые за 13 лет. Калинская в драматичном матче beat бывшую соотечественницу Анастасию Потапову, а Шнайдер сенсационно обыграла Мэдисон Киз. Успех женщин контрастирует с неудачей мужчин на турнире.
На текущем Roland Garros произошло редкое событие: сразу три российские теннис истки пробились в четвертьфинал одиночного разряда, что стало первым подобным достижением за последние 13 лет.
За Миррой Андреевой, которая уже обеспечила себе место в решающем этапе, успешно выступили Анна Калинская и Диана Шнайдер. Калинская в напряжённом поединке со своей бывшей соотечественницей Анастасией Потаповой, сменившей спортивное гражданство, одержала победу после трех сетов и драматичного тай-брейка. В свою очередь, Шнайдер сенсационно обыграла Мэдисон Киз, не проиграв ни одного гейма в решающей партии. Таким образом, результаты российских женщин резко контрастируют с выступлениями мужчин, завершивших борьбу на турнире.
Матч Калинской против Потаповой превратился в настоящий психологический триллер, полный переломов. Калинская, имевшая в карьере лишь выход во второй круг на парижском мэйджоре, начала неважно, проиграв первый сет. Однако затем переломила ход встречи, последовательно выигравaset в ответ. Третий сет развивался по схожему сценарию: Калинская повела 4:1, но позволила сопернице сравнять счёт.
Обе спортсменки сильно нервничали, ошибались на подаче, но на приёме действовали эффективно, реализуя более половины брейк-пойнтов. В итоге судьба поединка решилась в тай-брейке, где Калинская, отыгравшись со счёта 1:4, сумела взять верх. После этого поражения Потапова, ранее выбившая из турнира 코코 Гауфф, не смогла повторить свой успех. Победа позволила Калинской впервые в карьере достичь четвертьфинала на Большом шлеме и подняться в рейтинге WTA, повторив результат Australian Open.
Ещё одним приятным сюрпризом стало выступление Дианы Шнайдер. Воспитанница челябинской школы тенниса в 1/8 финала легко прошла Мэдисон Киз, заставив американку триумфаторку Олимпийских игр не взять ни одного гейма в третьем сете. При этом Шнайдер ранее с большим трудом одолела украинку Александру Олейникову, проигрывая 1:4, что, вероятно, отозвалось усталостью. Тем не менее, в матче с Киз она вовремя скорректировала игру, использовав ошибки соперницы и доминируя с первой минуты.
Теперь в четвертьфинале Roland Garros соберутся три российские теннисистки, что ставит под вопрос традиционное распределение сил в женском теннисе и даёт надежду на возможный выход одной из них даже в финал. Этот результат также демонстрирует глубину российского женского тенниса, которая ранее проявлялась лишь sporadic
Теннис Ролан Гаррос Российские Теннисистки Калинская Шнайдер Андреева Четвертьфинал Женский Одиночный Разряд Историческое Достижение
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
События Roland Garros: Потапова выбивает Гауфф, Джокович проигрывает, инциденты на кортеОбзор 1/8 финала и ключевых событий дня на Roland Garros: победа Потаповой, поражение Джоковича, штраф Вальехо, травмы и снятия.
Read more »
Однажды… / Выпуски проекта / Международный фортепианный конкурс русской музыки, дуэт «БиС» в «Покровка.Театр» и премьера мюзикла «Всё будет Челентано» / Передачи НТВВ Рязани состоялся Второй международный фортепианный конкурс русской музыки. Уникальное событие в мире искусства. На берегах Оки звучали Чайковский, Рахманинов, Прокофьев, Скрябин, Шостакович, Стравинский, Щедрин и современные композиторы. Русские авторы звучали в исполнении 60 музыкантов из 13 стран мира.
Read more »
Мирра Андреева выиграла первый сет у Джил Тайхманн на Roland GarrosВ матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису россиянка Мирра Андреева обыграла швейцарку Джил Тайхманн со счётом 6:3 в первом сете, несмотря на шумную поддержку соперницы. Андреева, занимающая 8-е место в рейтинге, дважды сделала брейк в начале сета, а после обратного брейка Тайхманн уверенно довела игру до победы.
Read more »
Россиянин Андрей Рублев проиграл чеху Якубу Меншику в 1/8 финале «Ролан Гаррос»Россиянин Андрей Рублев проиграл чеху Якубу Меншику в 1/8 финале турнира Roland Garros. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 3:6.
Read more »
40-летний Милнер завершил карьеру. Экс-хавбек «Ливерпуля», «Ман Сити», «Ньюкасла», «Астон Виллы» и «Брайтона» провел 24 сезона в АПЛ и завоевал 13 трофеев40-летний полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер объявил о завершении игровой карьеры.
Read more »
Жертвами IT-преступлений стали более 13 000 детей в 2025 годуПодробности читайте на vedomosti.ru
Read more »