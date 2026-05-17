Триумфальный камбэк Баффало: Сэйбрс вырывают серию из рук Монреаля и выходят на решающую битву

Подробный разбор шестого матча плей-офф между Баффало и Монреалем, где историческая игра Расмуса Далина и волевой характер команды спасли сезон Сэйбрс от провала.

Ситуация вокруг хоккейного клуба Баффало перед началом шестого матча выглядела практически безнадежной. После болезненного поражения на домашней арене в пятой игре, когда трибуны начали пустеть еще до финального свистка, команда оказалась на грани вылета из плей-офф.

Сэйбрс предстояло совершить почти невозможное — выиграть дважды подряд, не имея права даже на малейшую ошибку. Начало шестого противостояния лишь усилило тревогу болельщиков. Уже через десять минут после стартового вбрасывания тренерский штаб был вынужден пойти на радикальные меры и заменить голкипера Лайона на Луукконена. Монреаль в этот период доминировал, забросив три шайбы подряд в разных форматах: в равных составах, в большинстве и даже в меньшинстве.

Казалось, что судьба серии решена и Баффало просто не хватает ментальной стойкости, чтобы противостоять натиску Канадиенс. Однако именно в этот критический момент игроки Сэйбрс включили режим раненого леопарда, продемонстрировав несвойственную им ранее агрессию и волю к победе. Всего через три минуты после тревожного отрезка Баффало удалось сократить отставание, реализовав свое первое большинство в матче. Защитники Монреаля допустили грубую ошибку, потеряв Джейсона Цукера на пятаке, что привело к забитой шайбе.

Этот гол, в сочетании с точным броском Зака Бенсона, который воспользовался оплошностью вратаря Якуба Добеша в начале второго периода, стал поворотным пунктом всей встречи. Баффало не просто вернули себе инициативу, но и полностью перехватили контроль над игрой, задав бешеный темп с первых секунд после перерыва. В дальнейшем на льду фактически осталась одна команда, которая методично разгромила соперника.

Особого внимания заслуживает игра Джека Куинна, который при поддержке Далина и Тейджа Томпсона дважды наказал вратаря Канадиенс своими мощными бросками, заставив Монреаль снова менять голкипера. Финальный аккорд в виде гола Томпсона в пустые ворота на 55-й минуте окончательно сломил сопротивление гостей. К концу матча у игроков Монреаля сдали нервы, что вылилось в серию бессмысленных стычек и взаимных ударов. Арбер Зекай и Джейк Эванс начали вести себя неспортивно, что привело к массовым удалениям у Хабс.

В итоге команда Баффало праздновала уверенную победу, в которой каждый внес свой вклад: Луукконен отразил все 18 бросков после выхода на замену, а Томпсон продемонстрировал впечатляющую результативность, набрав 4 очка. Главным же героем вечера стал Расмус Далин. Шведский защитник провел феноменальный матч, набрав 1 гол и 4 передачи.

Он стал первым игроком Баффало за последние двадцать лет, которому удалось заработать пять очков в одной игре плей-офф, и первым защитником в истории лиги, достигшим такого результата в матче, когда его команда стояла на пороге вылета. Капитан отметил, что секрет успеха заключается в упрощении игры на выезде и повышенной агрессии. Главный тренер Линди Рафф выразил огромную гордость своими подопечными, подчеркнув, что результаты регулярного чемпионата и предыдущих матчей серии не имели значения по сравнению с сегодняшним решающим усилием.

Несмотря на общий праздник, в составе Баффало был и аутсайдер — Алекс Так. Форвард, претендующий на многомиллионный контракт, показал крайне слабый уровень игры во втором раунде, имея отрицательный показатель полезности и полное отсутствие очков. С другой стороны, болельщики Монреаля нашли повод для радости в игре молодого россиянина Ивана Демидова. Иван забил вторую шайбу в матче и продолжает демонстрировать стабильность, набирая очки в четырех играх подряд.

Примечательно, что его результативность выросла после того, как он сменил цвет ленты на клюшке с черного на белый по совету партнера по команде. Теперь обе команды готовятся к решающему седьмому матчу, где победитель отправится в полуфинал против Каролины. Ожидается, что финальная битва будет более осторожной и закрытой, а исход может решиться в дополнительное время





