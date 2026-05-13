Триумф Сафонова в Париже и системный кризис в Барселоне

Подробный разбор выдающегося выступления Матвея Сафонова за ПСЖ, анализа проблем Барселоны в Ла Лиге и ключевых новостей европейского и российского футбола.

Российский голкипер Матвей Сафонов стал настоящим героем последнего противостояния парижского клуба ПСЖ против Ланса, продемонстрировав феноменальный уровень игры. Издание L’Equipe оценило его выступление крайне высоко, выставив оценку девять из десяти, что на фоне общих результатов команды выглядит особенно впечатляюще.

В то время как большинство игроков ПСЖ получили посредственные баллы, не превышающие шести, Сафонов фактически в одиночку удерживал ворота в безопасности. Брэдли Барколя, например, получил всего три балла, а Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле остановились на отметке пять. Матвей совершил восемь важнейших сэйвов, что позволило ему быть признанным лучшим игроком матча. Стоит отметить, что это был уже двенадцатый сухой матч голкипера в текущем сезоне, что подчеркивает его стабильность и растущее влияние на результаты команды.

Главный тренер Луис Энрике после игры выразил искреннее восхищение действиями своего подопечного, подчеркнув, что уровень Матвея может удивлять стороннего наблюдателя, но совершенно не удивляет самого тренера, который всегда верил в наличие в составе трех вратарей высочайшего класса. Сам Сафонов в послематчевых интервью проявил скромность и рассудительность. Он с иронией заметил, что людям будет интересно гадать по поводу его манеры выноса мяча в аут, пока он знает истинную правду.

Особое внимание Матвей уделил сравнениям с легендарным Львом Яшиным, назвав подобные сопоставления сказками, которые не имеют места в реальности, так как сравнивать двух разных игроков из разных эпох просто невозможно. Статистика также говорит в пользу россиянина: его восемь сэйвов стали третьим результатом среди всех вратарей ПСЖ в истории выступлений в Лиге 1 под управлением катарских владельцев, уступая лишь достижениям Доннаруммы и Наваса.

В то же время президент клуба Нассер Аль-Хелайфи, комментируя пятый титул ПСЖ подряд, отметил, что главной звездой является вся команда и коллективные усилия всего клуба, которые позволяют им продолжать писать историю французского футбола. На другом конце европейского континента, в Испании, ситуация в футбольном клубе Барселона вызывает серьезные опасения. Команда впервые с декабря две тысячи двадцать четвертого года осталась без забитых мячей в Ла Лиге, что прервало впечатляющую серию из пятидесяти пяти матчей с голами.

Особенно катастрофично выглядел матч против Алавеса, в котором каталонцы ни разу не пробили в створ ворот. Подобный случай происходил в чемпионате Испании всего один раз за последние одиннадцать лет. Главный тренер Ханси Флик признал свою разочарованность результатом, хотя и отметил определенные положительные моменты и хороший настрой команды, которые были нивелированы агрессивным стилем игры соперника. Параллельно с этим в Португалии разгорается интерес вокруг Жозе Моуринью.

Клуб Бенфика предложил специалисту новый контракт, пытаясь удержать его на фоне растущего интереса со стороны мадридского Реала. Согласно данным Record, португальцы рассчитывают получить компенсацию в размере семи миллионов евро в случае ухода тренера. В английской Премьер-лиге Пеп Гвардиола выразил удовлетворение победой Манчестер Сити над Кристал Пэлас со счетом три ноль. Тренер отметил, что терпение и правильный подход позволили команде добиться своего и сохранить шансы на чемпионский титул до последнего тура.

В то же время Джейми Каррагер вступил в дискуссию по поводу отмены гола Вест Хэма в игре с Арсеналом, утверждая, что шум вокруг этого эпизода вызван нежеланием многих видеть канонире чемпионами, хотя фактически фол был очевиден, так как вратаря схватили за руки. Между тем, в российском футболе не утихают споры. Эксперт Масалитин подверг жесткой критике руководство ЦСКА, заявив об отсутствии развития клуба и необходимости обновления верхушки, упомянув Орешкина, Гинера, Бабаева и Шевелева как людей, создавших замкнутый порочный круг.

Также Шалимов высказался о поражении Краснодара от Динамо, отметив, что глупое поражение недопустимо для команды такого уровня и что ответственность должны нести Боселли и Ленини





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Матвей Сафонов ПСЖ Барселона Лига 1 Футбол

United States Latest News, United States Headlines