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Тринадцать федераций выступили с совместным заявлением против замечаний Чеферина о ЧМ-2026

Спорт News

Тринадцать федераций выступили с совместным заявлением против замечаний Чеферина о ЧМ-2026
ФутболЧемпионат Мира 2026УЕФА
📆6/14/2026 8:56 PM
📰lifenews_ru
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Тринадцать национальных футбольных федераций, пробившихся на чемпионат мира 2026 года, опубликовали письмо, в котором опровергают утверждения президента УЕФА Александра Чеферина о том, что увеличение числа участников мундиаля до 48 приведет к скучным матчам. В документе подчеркивается историческое значение дебюта для некоторых стран и отрицается мысль о неравенстве выступлений. Федерации заявляют, что футбол принадлежит всем континентам, и расширение турнира должно вдохновлять новые поколения.

Тринадцать национальных футбол ьных федераций, чьи сборные прошли отбор на чемпионат мира 2026 года, опубликовали совместное заявление в ответ на высказывания президента УЕФА Александера Чеферина. Европейский футбол ьный функционер ранее заявил, что увеличение числа участников мундиаля до 48 команд приведет к снижению зрелищности и появлению скучных матчей.

В документе, подписанном представителями Алжира, Гаити, Ганы, Демократической Республики Конго, Египта, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуара, Кюрасао, Марокко, Сенегала, Туниса, Узбекистана и Южно-Африканской Республики, отмечается, что для трех из этих федераций - Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана - участие в предстоящем чемпионате мира станет историческим дебютом. Для ДР Конго и Гаити возвращение на главную мировую футбольную арену после многолетнего отсутствия имеет огромное эмоциональное значение для миллионов болельщиков в этих странах.

Авторы письма выражают глубокое разочарование по поводу предположения о том, что матчи с участием этих команд могут быть менее значимыми. Они подчеркивают, что такой взгляд не учитывает колоссальных усилий, жертв и амбиций игроков, тренеров, клубов, футбольных руководителей и фанатов по всему миру, которые вкладываются в достижение этой цели. Федераций напоминают, что футбол - это глобальный вид спорта, принадлежащий не узкой группе традиционных держав, а всем континентам. Именно разнообразие культур, традиций и стилей игры делает чемпионат мира уникальным событием, объединяющим планету.

Каждая сборная, прошедшая жесткий отборочный цикл, заслуживает уважения и права на участие в турнире. Организаторы заявления категорически отвергают позицию президента УЕФА и вновь подтверждают свою уверенность в том, что расширение турнира является правильным курсом, который создает новые возможности для развития футбола, вдохновляет молодые поколения и способствует ротию популярности игры в разных регионах мира. Они призывают смотреть на tournament будущего через призму инклюзивности и прогресса, а не через стереотипы о hierarchии национальных команд.

Данный конфликт отражает растущие трения между традиционными футбольными державами Европы и новыми силами из Африки, Азии и Америки, которые стремятся к большему представительству в структурах управления мировым футболом и к признанию своих достижений на равных

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Футбол Чемпионат Мира 2026 УЕФА Александр Чеферин Национальные Федерации Расширение Турнира

 

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