Третьяк о борьбе за «Везина Трофи»: Василевский и Сорокин – оба достойны награды

Легендарный вратарь Владислав Третьяк прокомментировал борьбу за «Везина Трофи» между Андреем Василевским и Ильей Сорокиным. Он отметил, что оба голкипера заслуживают этой награды, но их стили игры отличаются. Также в статье рассказывается о матче плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Металлургом», где казанцы одержали победу со счетом 4:1.

Владислав Третьяк , легендарный советский хоккеист и президент Федерации хоккея России, прокомментировал борьбу за « Везина Трофи » между Андреем Василевским и Ильей Сорокиным. По его мнению, оба вратаря достойны этой награды, однако их стили игры заметно отличаются.

Василевский, выступающий за «Тампа-Бэй Лайтнинг», предпочитает играть в стиле «фулл баттерфляй», который предполагает активное использование коленей и быстрые перемещения. В то же время Сорокин, вратарь «Нью-Йорк Айлендерс», сталкивается с более сложными условиями, так как защита его команды не всегда надежна. Третьяк подчеркнул, что без выдающейся игры Сорокина «Айлендерс» вряд ли смогли бы претендовать на выход в плей-офф.

Он также отметил, что успехи российских вратарей в НХЛ – это результат многолетней работы Федерации хоккея России, которая еще 20 лет назад начала активно развивать подготовку голкиперов. Однако не все согласны с оценкой Третьяка. Некоторые аналитики считают, что защита «Айлендерс» вовсе не слабее, чем у «Тампы», просто стиль игры команд разный.

«Тампа» традиционно делает упор на атаку, тогда как «Айлендерс» под руководством Руа Ламберта играют более оборонительный хоккей. При этом Сорокин часто оказывается под адским расстрелом, особенно в матчах, когда команда разваливается в обороне. В защите «Айлендерс» играют такие игроки, как Адам Мэйфилд, Ноа Дианжело и Скотт Соуси, что не всегда гарантирует стабильность. В то же время у «Тампы» в нижних звеньях также есть слабые места, но тренер Джон Купер умеет держать команду в системе.

В другом матче плей-офф КХЛ «Ак Барс» одержал победу над «Металлургом» со счетом 4:1. Главный тренер казанцев Ирек Гатиятулин отметил, что его команда показала хорошую командную игру и вернула концентрацию, которую потеряла во втором матче серии. Вратарь «Металлурга» Иван Разин признал, что его команде не хватило реализации моментов, а «Ак Барс» сумел воспользоваться ошибками соперника. Особенно отличился нападающий «Ак Барса» Даниил Кателевский, который сделал дубль.

Президент КХЛ Александр Морозов рассказал о нововведениях в плей-офф, включая перекрестный формат, который должен сделать турнир более зрелищным. Также в пресс-конференции после матча приняли участие игроки «Ак Барса» Артем Хмелевски и Кирилл Пустозеров, которые подчеркнули важность работы всех звеньев команды





