Члены экипажа сухогруза «Волго-Балт 138» вспоминают о третьем механике Дамире Имангазиеве, выжившем после атаки украинских вооруженных сил. Коллеги делятся воспоминаниями о его профессионализме и человеческих качествах, подчеркивая его надежность и ответственность.

Третий механик сухогруза « Волго-Балт 138 » Дамир Имангазиев оказался в числе восьми членов экипаж а, выживших после атаки украинских вооруженных сил на судно в Азовском море. Коллеги, поделившиеся своими воспоминаниями с RT, единодушно характеризуют его как опытного и ответственного моряка, всегда готового прийти на помощь в трудной ситуации. Он проявил хладнокровие и профессионализм, когда смертельная опасность поджидала моряков, оказавшихся в эпицентре трагедии.

Сослуживцы отмечают его человечность и готовность разделить тяготы морской службы, что снискало ему уважение в коллективе. Дамир — пример настоящего моряка, на которого можно положиться в любых обстоятельствах. Его стойкость и выдержка помогли ему и его товарищам выжить в условиях, когда счет шел на секунды, а борьба за жизнь была предельно ожесточенной. Уцелевшие члены экипажа, выбравшись из тонущего судна, оказались на берегу, где им была оказана необходимая медицинская помощь и психологическая поддержка. Сейчас они проходят реабилитацию, пытаясь справиться с полученной психологической травмой и осознать произошедшую трагедию. \Товарищ Дамира, Роман Щербаков, в прошлом работавший на «Волго-Балт 138», подчеркнул, что Дамир — ответственный человек и хороший товарищ. Роман поделился воспоминаниями о совместной работе и рассказал о его профессиональном пути. «Он профессиональный военный в прошлом. Большую часть времени до выслуги лет он служил в Каспийской флотилии. Потом вышел на пенсию, оформил документы и начал развиваться как механик», — сообщил Щербаков. По словам Щербакова, Дамир пришел работать на судно около восьми лет назад. За это время он зарекомендовал себя как надежный специалист, на которого всегда можно положиться. Щербаков также поделился деталями о произошедшей трагедии: Дамир связался с супругой, сообщив о своем спасении, но о спасении личных вещей уже не было речи. В экстремальной ситуации, когда судно шло ко дну, главной задачей для моряков было выжить, все остальное отошло на второй план. Выжившие моряки столкнулись с огромным психологическим давлением, связанным с гибелью товарищей и потерей имущества. Многие из них нуждаются в длительной реабилитации и поддержке, чтобы справиться с пережитым стрессом. Эта трагедия — напоминание о важности сплоченности и взаимовыручки в морском деле, где жизнь и смерть идут бок о бок, а каждый член экипажа зависит от надежности своих товарищей. \Атака украинских беспилотников на сухогруз «Волго-Балт 138» в Азовском море произошла 5 апреля. В результате удара погибли три члена экипажа, в том числе 35-летний старший помощник капитана. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, подчеркнув рост напряженности в регионе и увеличив риски для гражданского судоходства. Российские власти осудили атаку, назвав ее террористическим актом. Расследование обстоятельств трагедии продолжается. Эта трагедия вновь заострила внимание на рисках, с которыми сталкиваются моряки в современных условиях, а также на необходимости обеспечения безопасности судоходства. Кроме того, внимание общественности привлекла и сопутствующая информация, включающая в себя сообщения о других происшествиях, например, самоубийство фигуранта дела о теракте в «Крокусе». Параллельно, в новостных лентах появились сообщения о других событиях, таких как высказывания Сергея Лаврова о взаимодействии России с исламскими странами, а также о действиях российских вооруженных сил по поражению целей на территории Украины





RT на русском / 🏆 17. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Россия Последние новости, Россия Последние новости

Прочитайте больше »

Прочитайте больше »

Прочитайте больше »