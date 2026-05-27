Главный тренер сборной России объяснил, почему драки и стычки на тренировках считаются нормой в футболе, привёл примеры из своего опыта и отметил необходимость своевременного решения конфликтов.

Главный тренер сборной России недавно дал интервью, в котором раскрыл своё отношение к конфликтам, возникающим на тренировках профессиональных футбол ьных команд. По его мнению, подобные столкновения - это не редкость, а часть повседневной реальности футбол ьного мира.

Он напомнил, что в новостях периодически появляются сообщения о драках между игроками, приводя в пример недавний конфликт между Вальверде и Тчуамени. Тренер подчеркнул, что в его долгой карьере он неоднократно сталкивался с подобными ситуациями, наблюдая, как одноклубники переходят от лёгких притисканий к более серьёзным разногласиям, однако в большинстве случаев конфликты быстро улаживались без серьёзных последствий





