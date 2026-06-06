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Тренер "Сан-Антонио" подчеркнул роль регулярного сезона в формировании команды после победы в финале

Спорт News

Тренер "Сан-Антонио" подчеркнул роль регулярного сезона в формировании команды после победы в финале
НБАСан-Антонио СпёрсФинал
📆6/6/2026 7:11 PM
📰championat
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Главный тренер "Сан-Антонио Спёрс" объяснил, почему успехи в регулярном чемпионате НБА критически важны для подготовки к плей-офф, после того как его команда одержала вторую победу в финальной серии.

После победы во втором матче финал ьной серии НБА над " Сан-Антонио Спёрс " со счётом 105:104, что дало команде преимущество 2-0 в серии, главный тренer "Сан-Антонио" высказался о важности регулярного сезона.

В основе победы была сбалансированная игра: у "Спёрс" Вембаньяма набрал 29 очков, Фокс - 20, Харпер - 15, Касл и Васселл - по 14, Шампани - 8. У соперника Таунс набрал 21 очко, Брансон, Бриджес - по 20, Ануноби - 17, Шамет - 13. Тренер подчеркнул, что ключом к успеху является то, что команда достигла комфорта и понимания между всеми игроками, и это напрямую связано с преодолением трудностей в течение регулярного сезона.

Он отметил, что только через постоянные испытания и вызовы в ходе длительного чемпионата команда может стать по-настоящему единой и готовой к плей-офф. По его мнению, именно регулярный сезон позволяет найти свою игру, подготовиться к главным битвам и понять, достаточно ли команда сильна, чтобы справляться с давлением и объединяться в сложные моменты. Он выразил надежду на трудности, считая, что они необходимы для роста и укрепления коллектива.

Таким образом, победа в регулярном сезоне не просто даёт статистическое преимущество, а формирует характер и единство, которые затем проявляются в плей-офф. Тренер уверен, что если команда успешно пройдёт через все вызовы предшествующего этапа, к решающим матчам она придёт готовой и будет знать, как справиться с любыми обстоятельствами

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