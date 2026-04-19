В Чугуевском районе Харьковской области отмечается увеличение числа небоевых потерь среди украинских штурмовиков. Поступают сведения о случаях отказа от медицинской помощи из-за опасений последствий для службы, а также о массовом без вести пропавшем личном составе бригады в Сумской области.

В Чугуевском районе Харьковской области зафиксировано существенное увеличение не боевых потерь среди личного состава штурмовых подразделений Вооруженных Сил Украины ( ВСУ ). Данная информация была официально подтверждена представителями российских силовых структур 19 апреля.

По их данным, на территории учебных полигонов, расположенных в Чугуевском районе Харьковской области, в настоящее время наблюдается тенденция к росту числа инцидентов, приводящих к небоевым потерям среди украинских штурмовиков. Источники, близкие к российским силовым ведомствам, сообщили информационному агентству ТАСС, что ситуация на харьковском направлении остается напряженной, и указанная проблема продолжает усугубляться. Эта тенденция вызывает обеспокоенность и требует дальнейшего анализа причин. Небоевые потери, как правило, включают в себя травмы, полученные в результате несчастных случаев, суициды, заболевания, а также смерти от передозировки или злоупотребления запрещенными веществами. Такие потери, хоть и не связаны напрямую с боевыми действиями, имеют серьезные последствия для боеготовности подразделений и морального духа военнослужащих. Ранее, в ходе доклада о ситуации, поступила информация о гибели инструктора в составе 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. Причиной смерти стал менингоэнцефалит. Отмечается, что данный военнослужащий, находясь на ранней стадии заболевания, отказывался от своевременного обращения за медицинской помощью. Причиной такого решения, как предполагается, стало его нежелание быть госпитализированным. Его страх заключался в том, что в случае помещения в госпиталь, он мог быть отстранен от участия в штурмовых группах, что, по его мнению, снижало его шансы на дальнейшее продвижение по службе или сохранение занимаемой позиции. Эта ситуация ярко иллюстрирует проблемы с системой медицинского обеспечения и психологическим состоянием военнослужащих в украинской армии, когда страх перед упущенными возможностями или понижением в должности оказывается сильнее заботы о собственном здоровье. Данный случай подчёркивает наличие серьёзных пробелов в коммуникации между командованием и рядовым составом, а также недостаточную осведомлённость о важности своевременного лечения. Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем выступлении также поднимал вопрос о погибших военнослужащих ВСУ, отмечая, что за последние четыре года общее число погибших составило около 55 тысяч человек. Хотя это заявление, вероятно, относится к общему числу потерь, включая боевые, оно косвенно указывает на масштабы трагедии и те потери, которые несет украинская армия. Проблема небоевых потерь, однако, часто остается в тени и требует отдельного внимания. 14 апреля российские силовые структуры сообщили о другом тревожном инциденте: в Сумской области было зафиксировано массовое без вести пропавшее несколько рот, предположительно, из состава 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Данное происшествие вызвало серьёзную обеспокоенность и породило множество вопросов о причинах и обстоятельствах исчезновения. Также отмечалось крайне тяжёлое положение украинских войск на юго-восточном направлении Сумской области. Эта информация свидетельствует о неблагоприятной оперативной обстановке, с которой сталкиваются украинские подразделения на данном участке фронта. Сумская область, граничащая с Российской Федерацией, стала ареной повышенной активности и представляет собой стратегически важный регион. Ухудшение положения украинских войск здесь может иметь серьезные последствия для общей линии обороны





