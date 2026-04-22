Трамп может вернуться к сделке по иранской ядерной программе

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность заключения нового соглашения с Ираном, напоминающего СВПД 2015 года, из-за угрозы эскалации конфликта и необходимости выхода из сложившейся ситуации. Администрация Трампа готова рассмотреть размораживание иранских активов для использования в качестве рычага на переговорах.

Ситуация вокруг иран ской ядерной программы и потенциального возобновления соглашения между США и Иран ом приобретает все более сложные и неоднозначные очертания. После многих лет жесткой критики Совместного всеобъемлющего плана действий ( СВПД ), заключенного при администрации Барака Обамы, президент Дональд Трамп , по данным The Washington Post, рассматривает возможность заключения нового соглашения, которое во многом будет напоминать предыдущее.

Этот поворот событий обусловлен стремлением избежать дальнейшей эскалации конфликта, который, по мнению многих аналитиков, был спровоцирован политикой максимального давления, проводимой Вашингтоном в отношении Тегерана. Ранее Трамп и его сторонники активно критиковали СВПД, указывая на передачу Ирану значительной суммы денежных средств в рамках урегулирования давних юридических споров. Однако, в условиях меняющейся геополитической обстановки и растущей угрозы со стороны Ирана, администрация Трампа вынуждена пересматривать свою позицию.

Одним из ключевых элементов потенциального нового соглашения может стать размораживание около 20 миллиардов долларов, принадлежащих Ирану и заблокированных в банках по всему миру из-за введенных санкций. Эти средства могут быть использованы Тегераном в качестве рычага давления на переговорах, а также для стабилизации своей экономики, которая серьезно пострадала от санкционного режима. Важно отметить, что ситуация значительно изменилась с момента заключения СВПД в 2015 году. В Иране к власти пришли новые силы, придерживающиеся более жесткой линии в отношении Запада.

Тегеран также продемонстрировал готовность использовать свои возможности для оказания давления на США и их союзников, в частности, путем ограничения судоходства через Ормузский пролив, что привело к росту цен на энергоносители на мировом рынке. Это создает дополнительное напряжение и усложняет процесс переговоров. Помимо экономических факторов, важную роль играют и политические соображения. Трамп, несмотря на готовность рассмотреть возможность заключения нового соглашения, не исключает возобновления боевых действий в случае истечения срока прекращения огня.

Он также заявил о готовности к переговорам в ближайшие несколько дней, но одновременно дал понять, что не намерен продлевать режим прекращения огня. Эта двойственная позиция создает неопределенность и может привести к срыву переговорного процесса. По словам посла Ирана в Москве Казема Джалали, именно американская сторона обратилась к Тегерану с просьбой подготовить план для заключения мира, однако предложенный Вашингтоном проект был отвергнут иранской стороной. Это свидетельствует о существенных разногласиях между сторонами и о сложности достижения компромисса.

В целом, ситуация вокруг иранской ядерной программы остается крайне напряженной и непредсказуемой. Успех переговоров между США и Ираном будет зависеть от готовности обеих сторон к взаимным уступкам и от учета меняющейся геополитической обстановки. В противном случае, существует реальная угроза дальнейшей эскалации конфликта, которая может иметь серьезные последствия для региона и всего мира. Необходимо учитывать, что любое решение по иранской ядерной программе должно быть принято с учетом интересов всех заинтересованных сторон и в соответствии с нормами международного права.

В противном случае, это может привести к дестабилизации ситуации и к подрыву международного режима нераспространения ядерного оружия. Поиск дипломатического решения остается приоритетной задачей, но для его достижения потребуется значительное усилие и политическая воля со стороны всех участников процесса. В сложившейся ситуации важно сохранять сдержанность и избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта. Необходимо также учитывать, что любое решение по иранской ядерной программе должно быть принято с учетом мнения международного сообщества и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Только таким образом можно обеспечить долгосрочную стабильность и безопасность в регионе. В заключение следует отметить, что ситуация вокруг иранской ядерной программы является одним из наиболее сложных и важных вопросов современной международной политики. Ее решение потребует значительных усилий и политической воли со стороны всех заинтересованных сторон. В противном случае, существует реальная угроза дальнейшей эскалации конфликта, которая может иметь серьезные последствия для всего мира





