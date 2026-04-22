Трансферные интриги и кадровые перестановки в европейском и российском футболе

Обзор главных новостей футбольного мира: возможные переходы Влаховича и Левандовского, поиски тренера для «Челси», изменения в лимите на легионеров в РПЛ и другие события.

Трансферные слухи и кадровые перестановки продолжают бурлить в европейском футбол е. Ключевые клубы готовятся к летнему окну, рассматривая варианты усиления состава и поиска новых тренеров. Особое внимание привлекают ситуации с нападающими – Душаном Влахович ем и Робертом Левандовским, чьи контракты истекают в конце сезона, что делает их потенциальными объектами для приобретения.

«Милан» и «Бавария» проявляют интерес к сербскому форварду «Ювентуса» Душану Влаховичу, однако его высокая зарплата в 1,85 миллиона евро в месяц может стать препятствием для сделки. Влахович является самым высокооплачиваемым игроком Серии А, опережая таких звезд, как Лаутаро Мартинес, Пауло Дибала, Кевин Де Брюйне, Хакан Чалханоглу и Дэвид. Если Влахович не продлит соглашение с «Ювентусом», туринский клуб может быть вынужден рассмотреть предложения от других клубов, чтобы избежать потери игрока бесплатно.

Что касается Роберта Левандовского, то его профиль, по мнению экспертов, больше подходит «Ювентусу», чем «Милану». Оба итальянских клуба заинтересованы в 37-летнем польском нападающем, однако «Ювентус» может предложить Левандовскому более привлекательные условия и роль в команде. Ситуация с тренерами также находится в центре внимания.

«Челси», рассматривая возможность увольнения текущего наставника, ищет опытного специалиста, способного вывести команду на новый уровень. Однако, как отмечают источники, найти подходящего кандидата в нынешних обстоятельствах будет непросто. Агент Жорже Мендеш предложил кандидатуру Жозе Моуринью «Реалу», а также сообщил об отступных за тренера «Бенфики». В списке потенциальных кандидатов на пост главного тренера мадридского клуба также фигурируют имена Маурисио Почеттино, Юлиана Нагельсманна, Массимилиано Аллегри, Юргена Клоппа и Дидье Дешама.

В России также происходят важные изменения. Михаил Дегтярев заявил о скором подписании приказа о снижении числа легионеров в РПЛ, подчеркнув важность развития детско-юношеского футбола. Он ожидает от встречи с клубами более конструктивного обсуждения этого вопроса. Вне поля также происходят интересные события.

Экс-хавбек «Спартака» Андрей Тихонов вместе с молодым игроком Артемом Барко посмотрели лучшие голы Александра Мостового, высоко оценив мастерство ветерана. Тихонов отметил, что Мостовой даже говорить не может от восторга. Вратарь Никита Хайкин, выступающий в Норвегии, подчеркнул свою связь с этой страной, назвав ее своим домом, но при этом сохраняет чувство принадлежности к России, определяя себя как русского европейца. Эдуард Сперцян считает матчи «Краснодара» и «Зенита» главным дерби российского футбола, отмечая напряженную и интересную чемпионскую гонку в текущем сезоне.

Кроме того, в социальных сетях активно обсуждается высказывание Томашевски о «Барселоне», где он предложил выдвинуть тренера Флика на Нобелевскую премию, иронизируя над его работой с командой. В целом, футбольный мир полон событий, как на поле, так и за его пределами, и летнее трансферное окно обещает быть насыщенным и интересным





