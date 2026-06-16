Президент США Дональд Трамп может провести кадровые изменения, уволив чиновников, выступавших против соглашения с Ираном. Под ударом могут оказаться глава Пентагона Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф, в то время как госсекретарь Марко Рубио остаётся в безопасной позиции. Стороны готовятся к подписанию меморандума 19 июня в Швейцарии, что может повлиять на санкции, цены на нефть и баланс сил на Ближнем Востоке.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп , согласно сообщениям из израильских источников, рассматривает возможность кадровых изменений в своей администрации. В число потенциальных кандидатов на увольнение могут попасть высокопоставленные чиновники, ранее выступавшие против заключения соглашения с Исламской Республикой Иран .

Издание Israel Hayom, ссылаясь на американские источники, называет возможными именами главу Пентагона Пита Хегсета и директора Центрального разведывательного управления Джона Рэтклиффа. По словам информированного собеседника газеты, противники сделки с Тегераном могут столкнуться с серьёзными последствиями за свою последовательную позицию. В публикации подчёркивается, что президент Трамп выражает недовольство действиями тех, кто, по его мнению, мешал продвижению договорённостей, что может привести к масштабной кадровой чистке в окружении.

В то же время отмечается, что госсекретарь США Марко Рубио, несмотря на свою первоначальную осторожность в вопросах сделки, в данный момент находится в的相对льно защищённом положении. Аналитики отмечают, что Рубио избегал прямой критики соглашения и сохраняет значительную политическую популярность, что может спасёт его от возможных санкций со стороны президента. На международной арене ситуация развивается стремительно: Иран и Соединенные Штаты в ночь на 15 июня официально подтвердили завершение работы над меморандумом, который планируется подписать 19 июня в Швейцарии.

Это событие знаменует собой новый этап в сложных отношениях двух стран, которые десятилетиями оставались в состоянии глубокого противостояния. Ранее российское издание Life.ru подробно анализировало возможные последствия этой сделки для 2026 года и далее.

ВExpertном материале рассматривался широкий спектр вопросов: на каких конкретных условиях может быть достигнут полноценный мир, как соглашение повлияет на поэтапное снятие международных санкций с Ирана, как изменится динамика цен на мировом рынке нефти, какую позицию займёт Россия в этом новом балансе сил и как перераспределится общий стратегический ландшафт на Ближнем Востоке. Сделка, если она состоится, может стать одним из ключевых геополитических событий начала XXI века, затронув интересы множества государств и повлияв на глобальную энергетическую безопасность





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