Трамп наращивает разочарование. Возможные сценарии в случае отказа от консультаций

В последнее время разочарование Трампа только усиливается, его кандидатуры дипломатии не удается найти компромиссы в встречах с иранцами, после чего он может обрушиться на удар

В пятницу утром глава Белого дома провёл совещание с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, главой Пентагона Питом Хегсетом, руководителем ЦРУ Джоном Рэтклиффом и другими членами администрации.

На встрече ему доложили о статусе дипломатических консультаций и возможных сценариях в случае их срыва. По данным источников, в последние несколько дней разочарование Трампа только нарастает. Во вторник во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент выражал готовность дать дипломатии ещё один шанс. Однако к вечеру четверга, по свидетельству собеседников Axios, он уже склонялся к тому, чтобы отдать приказ об ударе





