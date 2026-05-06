Head Topics

Трамп предупредил о возможных бомбардировках Ирана в случае отказа от условий США

Политика News

Трамп предупредил о возможных бомбардировках Ирана в случае отказа от условий США
ИранСШАДональд Трамп
📆5/6/2026 12:22 PM
📰Известия
78 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 51% · Publisher: 51%

Президент США Дональд Трамп заявил, что бомбардировки Ирана могут возобновиться с большей силой, если Тегеран не согласится на условия Вашингтона. Госсекретарь Марко Рубио сообщил о завершении операции «Эпическая ярость» и поиске путей урегулирования.

Бомбардировки Иран а могут возобновиться с большей силой, если Исламская Республика не согласится на условия, выдвинутые США . Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем сообщении в социальной сети Truth Social 6 мая.

По словам американского лидера, в случае достижения договоренностей между Вашингтоном и Тегераном будет обеспечена высокоэффективная «блокада», которая позволит Ормузскому проливу оставаться открытым для всех государств, включая Иран.

«Если они не согласятся, начнутся бомбардировки, и они, к сожалению, будут на гораздо более высоком уровне и интенсивности, чем раньше», — написал Трамп. Он также отметил, что приостановил операцию по сопровождению судов в Ормузском проливе. Ранее, 5 мая, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военная операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена. По его словам, Вашингтон и Тегеран будут искать возможные пути урегулирования конфликта.

Рубио подчеркнул, что для развития мирной ядерной энергетики Ирану нет необходимости обогащать уран. В свою очередь, портал Axios сообщил, что Трамп может возобновить военную операцию против Ирана уже в течение текущей недели. Эксперты отмечают, что эскалация конфликта может привести к серьезным последствиям для региональной безопасности и мировой экономики. В частности, перекрытие Ормузского пролива может нарушить поставки нефти и вызвать резкий рост цен на энергоносители.

Между тем, в Иране пока не давали официальных комментариев по поводу заявлений американских чиновников. Однако ранее иранские власти неоднократно заявляли о готовности защищать свои интересы в случае агрессии со стороны США. Ситуация в регионе остается напряженной, и дальнейшее развитие событий может иметь далеко идущие последствия для международных отношений

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Известия /  🏆 26. in RU

Иран США Дональд Трамп Ормузский Пролив Ядерная Программа

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-06 15:27:27