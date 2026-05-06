Трамп предупредил о возможных бомбардировках Ирана в случае отказа от условий США

Президент США Дональд Трамп заявил, что бомбардировки Ирана могут возобновиться с большей силой, если Тегеран не согласится на условия Вашингтона. Госсекретарь Марко Рубио сообщил о завершении операции «Эпическая ярость» и поиске путей урегулирования.

Бомбардировки Иран а могут возобновиться с большей силой, если Исламская Республика не согласится на условия, выдвинутые США . Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем сообщении в социальной сети Truth Social 6 мая.

По словам американского лидера, в случае достижения договоренностей между Вашингтоном и Тегераном будет обеспечена высокоэффективная «блокада», которая позволит Ормузскому проливу оставаться открытым для всех государств, включая Иран.

«Если они не согласятся, начнутся бомбардировки, и они, к сожалению, будут на гораздо более высоком уровне и интенсивности, чем раньше», — написал Трамп. Он также отметил, что приостановил операцию по сопровождению судов в Ормузском проливе. Ранее, 5 мая, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военная операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена. По его словам, Вашингтон и Тегеран будут искать возможные пути урегулирования конфликта.

Рубио подчеркнул, что для развития мирной ядерной энергетики Ирану нет необходимости обогащать уран. В свою очередь, портал Axios сообщил, что Трамп может возобновить военную операцию против Ирана уже в течение текущей недели. Эксперты отмечают, что эскалация конфликта может привести к серьезным последствиям для региональной безопасности и мировой экономики. В частности, перекрытие Ормузского пролива может нарушить поставки нефти и вызвать резкий рост цен на энергоносители.

Между тем, в Иране пока не давали официальных комментариев по поводу заявлений американских чиновников. Однако ранее иранские власти неоднократно заявляли о готовности защищать свои интересы в случае агрессии со стороны США. Ситуация в регионе остается напряженной, и дальнейшее развитие событий может иметь далеко идущие последствия для международных отношений





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Иран США Дональд Трамп Ормузский Пролив Ядерная Программа

United States Latest News, United States Headlines