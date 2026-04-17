Трамп заявил о предотвращении мирового конфликта: Израиль и Ливан достигли перемирия

📆4/17/2026 5:46 AM
Президент США Дональд Трамп объявил о достижении десятидневного перемирия между Израилем и Ливаном, которое, по его словам, предотвратило очередной мировой конфликт. Несмотря на подтверждение режима прекращения огня, Ливан заявляет о нарушениях со стороны Израиля. Иран приветствовал договоренность, называя ее шагом к переговорам с США. Трамп пригласил лидеров Израиля и Ливана в Вашингтон для окончательного урегулирования. Параллельно с этим, администрация США ускоряет закупку вооружений, в том числе ракет, в связи с напряженной международной обстановкой.

Дональд Трамп объявил о достижении очередного перемирия, которое, по его мнению, может предотвратить новый мировой конфликт. На этот раз он утверждает, что сумел примирить Израиль и Ливан . "Я думаю, что это может стать моим десятым перемирие м", – заявил американский лидер. Новый режим прекращения огня начал действовать с полуночи. Президент США лично уведомил президента Ливан а о договоренности в ходе телефонного разговора. Армия обороны Израиля также подтвердила прекращение огня.

Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что израильские войска не будут выводиться из Ливана и сохранят занятые позиции. В свою очередь, ливанская армия уже сообщила о нарушении режима прекращения огня со стороны Израиля, зафиксировав обстрелы нескольких южных ливанских городов. Несмотря на эти заявления, перемирие объявлено на десять дней. Эта договоренность была с одобрением встречена в Иране. Министерство иностранных дел Исламской Республики напомнило, что прекращение ударов по союзникам Ирана являлось одним из ключевых условий для начала полноценных переговоров с Соединенными Штатами. Дональд Трамп сообщил, что пригласил президента Ливана и премьер-министра Израиля в США для заключения сделки в Вашингтоне. Президент США выразил уверенность в достижении соглашения между Ливаном и Израилем, которое также затронет вопрос отношений с "Хезболлой". "Я думаю, у нас будет соглашение между Ливаном и Израилем, и они займутся "Хезболлой". Они будут работать с "Хезболлой", но у нас будет соглашение между Израилем, что очень важно, и Ливаном", – заявил Трамп. Он добавил, что соглашение является "очень хорошей небольшой договоренностью – примерно на неделю", и выразил надежду на установление мира между двумя странами. Предполагается, что лидеры встретятся в Белом доме в ближайшее время. Несмотря на эти шаги, Трамп признал, что конфликт с Ираном может остаться неурегулированным, несмотря на все усилия и политические маневры. Администрация Белого дома, судя по всему, действует в условиях цейтнота. Срок полномочий президента США, позволяющий применять вооруженные силы за рубежом без одобрения Конгресса, составляет 60 дней и истекает в конце апреля. Пентагон продолжает ускоренными темпами закупать вооружения. Расходы на боеприпасы в текущих операциях были чрезвычайно высоки. Теперь военные обратились к Конгрессу с запросом о выделении дополнительных миллиардов долларов на приобретение около двух тысяч ракет, что почти в четыре раза превышает бюджетные ассигнования этого года

