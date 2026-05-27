Трамп угрожает Оману в случае несоблюдения нового порядка в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Оман должен соблюдать равные правила прохода через Ормузский пролив, иначе face военные последствия. Его заявление последовало после сообщений о переговорах между Ираном и Оманом по созданию системы сборов за судоходство. Иран уже начал получать доход от прохода судов и намерен легализовать свой контроль над стратегической акваторией.

Проливы будут открыты для всех, и никто не будет их контролировать. Мы будем за ними присматривать. Оман будет вести себя так же, как и все остальные, иначе нам придется их разнести, - такие угрозы Дональда Трамп а прозвучали вскоре после заявления заместителя секретаря Высшего совета национальной безопасности Иран а Али Багери Кяни.

Он сообщил, что Тегеран и Маскат ведут совместные переговоры по определению нового порядка прохода судов через Ормузский пролив. Эта эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что вызвало рост цен на топливо и промышленную продукцию в большинстве стран мира. Ранее сообщалось, что Иран и Оман обсуждают создание системы взимания платы за проход судов через Ормузский пролив.

По словам посла Ирана во Франции Мохаммада Амин-Нежада, новая система должна формализовать контроль Тегерана над судоходством в регионе, а государства и компании, использующие маршрут, должны оплачивать свою долю за обеспечение безопасности. Уже 23 апреля Иран впервые получил доход от сборов за пересечение судами пролива, а днем позже посол республики в Москве Казем Джалали сообщил, что Тегеран делает подготовительные шаги для внедрения этой системы.

Таким образом, переговоры между Ираном и Оманом напрямую затрагивают интересы многих стран, включая США, которые рассматривают подобные инициативы как угрозу свободы судоходства. Трамп поставил условие, что Оман должен соблюдать те же правила, что и другие государства, иначе грозит военным ответом. Ситуация остается напряженной, поскольку контроль над Ормузским проливом жизненно важен для глобальной энергетической безопасности





Vedomosti / 🏆 22. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ормузский Пролив Иран Оман Трамп Судоходство Сборы Энергетика Безопасность США

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Махачев и Порье чуть не устроили драку во время face-to-faceБойцы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев и Дастин Порье чуть не устроили драку на битве взглядов турнира UFC 302. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Read more »

Трамп Критиковал Байдена за Пожары в КалифорнииDonald Trump criticized Joe Biden for his inaction in the face of major wildfires in California.

Read more »

Россиянка выиграла в суде более 250 тысяч рублей из-за дефектного iPhoneSНОТ: москвичке присудили 258 тысяч рублей за iPhone 14 с неработающим Face ID

Read more »

iPhone получит «невидимый» Face ID и лишится выреза Dynamic IslandMacRumors: iPhone 18 Pro лишится выреза и получит подэкранный Face ID

Read more »

Вышел новый и безопасный дверной замок Xiaomi с Face ID и двумя камерамиXiaomi представила дверной замок с Face ID и сканером ладони за 33 тысячи рублей

Read more »

Рэпера Face оштрафовали за нарушение закона об иноагентахМировой суд Кировского районного суда Уфы оштрафовал на 250 тысяч рублей рэпера Face.

Read more »