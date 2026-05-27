Трамп угрожает Оману в случае несоблюдения нового порядка в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Оман должен соблюдать равные правила прохода через Ормузский пролив, иначе face военные последствия. Его заявление последовало после сообщений о переговорах между Ираном и Оманом по созданию системы сборов за судоходство. Иран уже начал получать доход от прохода судов и намерен легализовать свой контроль над стратегической акваторией.
Проливы будут открыты для всех, и никто не будет их контролировать. Мы будем за ними присматривать. Оман будет вести себя так же, как и все остальные, иначе нам придется их разнести, - такие угрозы Дональда Трамп а прозвучали вскоре после заявления заместителя секретаря Высшего совета национальной безопасности Иран а Али Багери Кяни.
Он сообщил, что Тегеран и Маскат ведут совместные переговоры по определению нового порядка прохода судов через Ормузский пролив. Эта эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что вызвало рост цен на топливо и промышленную продукцию в большинстве стран мира. Ранее сообщалось, что Иран и Оман обсуждают создание системы взимания платы за проход судов через Ормузский пролив.
По словам посла Ирана во Франции Мохаммада Амин-Нежада, новая система должна формализовать контроль Тегерана над судоходством в регионе, а государства и компании, использующие маршрут, должны оплачивать свою долю за обеспечение безопасности. Уже 23 апреля Иран впервые получил доход от сборов за пересечение судами пролива, а днем позже посол республики в Москве Казем Джалали сообщил, что Тегеран делает подготовительные шаги для внедрения этой системы.
Таким образом, переговоры между Ираном и Оманом напрямую затрагивают интересы многих стран, включая США, которые рассматривают подобные инициативы как угрозу свободы судоходства. Трамп поставил условие, что Оман должен соблюдать те же правила, что и другие государства, иначе грозит военным ответом. Ситуация остается напряженной, поскольку контроль над Ормузским проливом жизненно важен для глобальной энергетической безопасности
