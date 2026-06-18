Администрация Трампа рассматривает возможность организации лицензионного выпуска вооружений для Украины в европейских странах и на территории самой Украины для решения проблемы истощения собственных арсеналов США и ускорения поставок боеприпасов.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Администрация президента США Дональда Трамп а разрабатывает инициативу, направленную на увеличение поставок вооружений для Украины через организацию лицензионного производства американского оружия в европейских странах и непосредственно на территории Украины.

Об этом сообщают источники агентства Bloomberg, знакомые с внутренними обсуждениями. По их данным, мотивацией для такого шага стало значительное истощение стратегических запасов боеприпасов и военной техники у самих Соединённых Штатов, что усугубляется текущей геополитической напряжённостью, в частности, противостоянием с Ираном. Целью планов является создание более устойчивого и быстрого канала снабжения украинских сил, который снизит давление на скромные арсеналы Пентагона.

В настоящий момент США уже используют зарубежное производство для части своих систем, например, зенитных комплексов Patriot, но расширение подобной практики, как отмечается, происходит с большей осторожностью. Ключевыми сдерживающими факторами являются необходимость защиты прав интеллектуальной собственности и обеспечение жёсткого контроля над глобальными цепочками поставок, чтобы предотвратить утечку технологий. Пока детали возможных лицензионных соглашений не раскрываются, однако эксперты предполагают, что такие меры потребуют сложных политических и юридических переговоров с принимающими странами.

В свою очередь, 16 июня Трамп заявил о намерении вплотную заняться вопросами урегулирования ситуации вокруг Украины, что может включать и новые формы военной поддержки. Эти планы Вашингтона вызывают тревогу у многих европейских лидеров, которые опасаются, что их страны вновь могут быть исключены из ключевых переговоров между Москвой и Киевом, что подорвёт их влияние и безопасность в регионе.

Таким образом, инициатива Трампа отражает как прагматические потребности США в оптимизации военных запасов, так и более широкие геополитические расчёты, которые могут изменить баланс сил и диалог в Европе





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