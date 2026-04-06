Траньков раскритиковал судейство и программы на «Русском вызове»: «Их время кататься, а не оценивать»

Олимпийский чемпион Максим Траньков выразил недовольство судейством и качеством программ на турнире шоу-программ «Русский вызов», раскритиковав молодых фигуристов и систему оценок.

Максим Траньков , олимпийский чемпион, выразил резкую критику в адрес судейства и качества программ на турнире шоу-программ «Русский вызов», прошедшем в Санкт-Петербурге. Траньков, выступавший в паре с Татьяной Волосожар, остался недоволен тем, что их выступление оценивали члены жюри, намного младше их по возрасту, включая Анну Щербакову и Евгению Медведеву. Он призвал молодых спорт сменов больше уделять времени собственным выступлениям на льду, а не оценивать других.

Траньков отметил, что для него более значимой является оценка их программы представителями искусства, а не судей от фигурного катания. Он выразил недовольство процедурой голосования болельщиков, считая, что они выбирали любимых спортсменов, а не судили объективно. Траньков также критиковал выбор программ некоторых соперников, указывая на отсутствие творческого развития и использование примитивных подходов. В частности, он высказался о выступлении Александра Галлямова и Анастасии Мишиной, исполнявших динамичную постановку. Траньков подчеркнул, что в таких турнирах должны участвовать молодые, активные фигуристы, а не ветераны вроде него и Волосожар. Он считает, что судьями должны быть спортсмены, прошедшие большой спортивный и творческий путь. Победителем турнира стал Пётр Гуменник, выступивший в образе Терминатора. Выступление Транькова и Волосожар, поставленное на тему из фильма «Солярис», получило высокие оценки жюри, но после голосования зрителей пара опустилась в итоговом рейтинге и осталась без медалей. Траньков также указал на отсутствие сложной хореографии и креативных решений в программах некоторых участников. Критика Транькова не осталась без ответа. Александр Галлямов в социальных сетях отметил, что исполнение активных программ с элементами требует больших затрат энергии, чем лирические постановки. Наталья Бестемьянова, эксперт в фигурном катании, выразила сомнения в объективности судейства из-за возможных конфликтов интересов, учитывая ее тренерскую деятельность. Бестемьянова привела пример, когда Евгения Медведева, выступавшая вместе с Алиной Загитовой, судит ее катание, что, по ее мнению, выглядит странно. Она подчеркнула, что это выбор организаторов, и они имеют право на свой формат. Траньков также отметил, что в целом уровень судейства на турнире вызывает вопросы, особенно в отношении молодых спортсменов, которые, по его мнению, не имеют достаточного опыта для объективной оценки выступлений ветеранов. Он подчеркнул, что акцент должен быть сделан на участие в соревнованиях молодых и перспективных фигуристов, которые будут интересны зрителям. Кроме того, Траньков выразил сожаление по поводу того, что некоторые участники не проявили достаточной творческой инициативы при выборе музыкального сопровождения и постановки программ. В заключение он подчеркнул необходимость повышения качества судейства и увеличения зрелищности турнира за счет участия молодых и талантливых фигуристов. Он также указал на важность объективной оценки выступлений, независимо от возраста и опыта судей. Траньков выразил надежду, что организаторы учтут его критику и внесут изменения в формат турнира для повышения его привлекательности и соответствия ожиданиям зрителей и участников. Он уверен, что изменения в системе судейства и выборе участников позволят сделать турнир более интересным и захватывающим





