Трамп столкнулся с выбором между войной и сделкой с Ираном

📆5/3/2026 3:38 PM
Корпус стражей Исламской революции заявил, что у США остается мало вариантов в конфликте с Ираном. Тегеран выдвинул 14 требований, включая вывод войск и гарантии безопасности.

Москва, 3 мая — АиФ-Москва. Американскому президенту Дональду Трампу предстоит сделать сложный выбор между военным вмешательством и дипломатическим решением в отношениях с Иран ом, сообщили представители Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

По их словам, Вашингтон столкнулся с дилеммой: либо провести «невыполнимую военную операцию», либо заключить «невыгодную сделку» с Тегераном. Это заявление было опубликовано на канале Al Jazeera. В КСИР также уточнили, что Иран установил дедлайн для снятия блокады своих портов, которую наложили американские военные. Однако конкретные сроки не были названы.

Военные подчеркнули, что у США остается все меньше возможностей для принятия решений в данной ситуации. Ранее сообщалось, что Иран разработал масштабный план по прекращению конфликта, который включает 14 ключевых требований к Соединенным Штатам. Среди них — полное завершение конфликта в течение 30 дней, предоставление юридических гарантий защиты от военной агрессии и вывод всех американских военных подразделений с периферии Ирана. Об этом пишет издание «360».

В Тегеране считают, что США должны принять эти условия, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности в регионе. При этом эксперты отмечают, что такой подход может привести к серьезным последствиям для международных отношений. В частности, это может повлиять на стабильность в Ближнем Востоке и глобальную энергетическую безопасность. Между тем, в Вашингтоне пока не дали официального комментария по поводу предложений Ирана.

Однако некоторые аналитики полагают, что администрация Трампа может попытаться найти компромиссное решение, чтобы избежать прямого военного конфликта. В то же время, другие считают, что США могут продолжить оказывать давление на Тегеран, используя экономические санкции и военную мощь. В любом случае, ситуация остается крайне напряженной, и ее развитие будет зависеть от дальнейших действий обеих сторон

