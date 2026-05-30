Трамп проявляет терпение в переговорах с Ираном, заявляет глава Пентагона

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент Трамп терпелив в вопросе сделки с Ираном, и любое соглашение будет выгодно США. На фоне брифинга с разведкой появились сообщения о проекте меморандума о взаимопонимании, предусматривающего продление перемирия и старт переговоров по ядерной программе.

В последние дни внимание мирового сообщества вновь приковано к переговорам между США и Иран ом. Глава Пентагон а Пит Хегсет, выступая на форуме, заявил, что президент Дональд Трамп проявляет исключительное терпение в вопросе достижения договоренностей с Тегераном.

По словам Хегсета, любая сделка, которая будет заключена, станет выгодной для Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что Трамп лично просил его обратить внимание на свою терпеливую позицию в этих исторических усилиях. Это заявление прозвучало на фоне сообщений о возможном прогрессе в переговорах, однако пока официальные детали отсутствуют. Во время недавнего брифинга с представителями разведки, который состоялся утром в пятницу, Трамп обсуждал текущую ситуацию вокруг Ирана.

Ожидалось, что по итогам встречи будет принято конкретное решение, однако, по данным американских СМИ, после двухчасового обсуждения никакого четкого плана действий не выработали. Это вызвало вопросы относительно реальных намерений Вашингтона. Тем не менее, портал Axios сообщил о проекте меморандума о взаимопонимании, который стороны смогли согласовать. Документ предполагает продление режима прекращения огня и начало переговоров по иранской ядерной программе.

Эксперты отмечают, что заявления о терпении Трампа могут быть частью дипломатической стратегии, направленной на создание благоприятного фона для переговоров. Администрация США стремится показать готовность к диалогу, но при этом не спешит с уступками. Иранская сторона пока не дала официального ответа на последние предложения. В регионе сохраняется напряженность, особенно в свете недавних инцидентов в Персидском заливе.

Международные наблюдатели призывают стороны к сдержанности и поиску взаимоприемлемых решений. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от способности участников найти компромисс по ключевым вопросам, включая ядерную программу и санкции. Аналитики подчеркивают, что подобная риторика из Вашингтона может свидетельствовать о желании избежать военной эскалации. В то же время, критика политики Трампа в отношении Ирана звучит как со стороны демократов, так и от ряда республиканцев.

Они указывают на недостаточную прозрачность переговоров и отсутствие четких критериев успеха. Тем не менее, сам факт подготовки меморандума говорит о том, что контакты между сторонами продолжаются. Если соглашение будет достигнуто, оно может стать важным шагом к снижению напряженности на Ближнем Востоке и укреплению режима нераспространения ядерного оружия. Однако до подписания окончательного документа остается множество нерешенных вопросов.

В частности, обсуждаются детали возможного снятия санкций, а также условия мониторинга иранских ядерных объектов. Представители МАГАТЭ уже выразили готовность оказать содействие в верификации соблюдения договоренностей. Со своей стороны, Тегеран настаивает на полном признании своих прав на мирную ядерную энергетику. Переговоры проходят в сложной атмосфере взаимного недоверия, но обе стороны демонстрируют определенную гибкость.

В ближайшие недели ожидаются новые раунды консультаций, которые помогут прояснить перспективы сделки





