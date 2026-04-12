Трамп рассматривает возобновление ударов по Ирану после провала переговоров в Исламабаде

Трамп рассматривает возобновление ударов по Ирану после провала переговоров в Исламабаде
📆4/12/2026 11:29 PM
После неудачных переговоров в Исламабаде президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления военных ударов по Ирану. Издание The Wall Street Journal сообщает о рассматриваемых вариантах, включая ограниченные удары и усиление блокады Ормузского пролива, в то время как вице-президент США подтверждает отсутствие соглашения по ядерной программе.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления военных ударов по Иран у после неудачных переговоров в Исламабаде, согласно информации, опубликованной в The Wall Street Journal (WSJ) 12 апреля. Издание ссылается на официальные источники, которые сообщают о том, что данная мера рассматривается как один из вариантов выхода из сложившегося тупика в мирных переговорах.

В дополнение к потенциальным ударам, рассматривается возможность усиления блокады Ормузского пролива со стороны США. По словам источников, Трамп по-прежнему открыт для дипломатического урегулирования конфликта, однако неудача в переговорах подталкивает к рассмотрению более жестких мер. WSJ также отмечает, что менее вероятным сценарием является полномасштабная бомбардировка, поскольку Трамп не намерен затягивать процесс достижения мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Ситуация в регионе Персидского залива остается напряженной, что усугубляется неудачей переговоров и неопределенностью в отношении дальнейших действий. Телеканал Al Arabiya, в свою очередь, сообщил о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер продолжают находиться в Пакистане. Это свидетельствует о продолжающихся дипломатических усилиях, направленных на поиск выхода из кризиса. Вице-президент США Джей Ди Вэнс 12 апреля подтвердил, что стороны не достигли соглашения в Исламабаде. Главным препятствием, по его словам, является нежелание Ирана отказаться от разработки ядерного оружия. Переговоры, состоявшиеся 11 апреля, не привели к ожидаемым результатам, что существенно осложняет перспективы мирного урегулирования. Трамп ранее заявил, что возобновит военные удары по Ирану в случае провала переговоров. Это заявление, в сочетании с рассматриваемыми мерами, указывает на высокую степень неопределенности и потенциальную эскалацию конфликта. Несмотря на стремление к дипломатическому решению, сохраняется риск обострения ситуации, что вызывает серьезную обеспокоенность на международной арене. Экономические последствия блокады Ормузского пролива, в случае ее реализации, могут затронуть даже такие страны, как Китай, что добавляет дополнительный фактор сложности в урегулировании. Данная ситуация подчеркивает важность дальнейших дипломатических усилий и необходимость поиска взаимоприемлемых решений. Неопределенность в отношении будущего ядерной программы Ирана продолжает оставаться ключевым камнем преткновения в переговорах. Рассматриваемые варианты, такие как ограниченные военные удары или блокада пролива, несут в себе значительные риски и могут привести к непредсказуемым последствиям. Важно отметить, что международное сообщество внимательно следит за развитием событий и ожидает от сторон проявления сдержанности и готовности к конструктивному диалогу. Перспективы мирного урегулирования во многом зависят от способности сторон найти компромисс и достичь соглашения по ключевым вопросам, включая ядерную программу. В противном случае, эскалация конфликта становится все более вероятной, что может иметь серьезные последствия для региона и мировой безопасности. Необходимо продолжать поиск решений, которые обеспечат стабильность и безопасность, избегая шагов, которые могут привести к дальнейшему обострению напряженности. Ситуация требует взвешенного подхода и готовности к компромиссам со стороны всех участников

