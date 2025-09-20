Трамп реформирует визовую программу H-1B и вводит программу «золотых карт»

Президент США Дональд Трамп подписал указы о реформе визовой программы H-1B и о новой программе предоставления вида на жительство для инвесторов.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп издал указ, направленный на реформирование программы H-1B , являющейся ключевым механизмом для найма высококвалифицированных иностранных специалистов американскими компаниями. Эта визовая программа предоставляет возможность работать в США в течение периода до шести лет, при этом подавляющее большинство сопутствующих сборов берет на себя работодатель.

Согласно положениям нового указа, вводится дополнительный сбор в размере ста тысяч долларов США за оформление каждой визы H-1B для компаний-работодателей. Администрация Трампа объясняет данную меру необходимостью борьбы с возможными злоупотреблениями в рамках программы. Критики, в свою очередь, выражают опасения, что компании могут использовать программу для оптимизации расходов на оплату труда, нанимая иностранных работников по ставкам, более низким, чем у американских специалистов. Агентство Reuters в своем репортаже подчеркивает, что реформа, предпринятая администрацией Трампа, может оказать существенное негативное влияние на технологический сектор США, который в значительной степени зависит от высококвалифицированной рабочей силы из таких стран, как Индия и Китай. Принятие данного указа произошло на фоне важных изменений в миграционной политике страны, вызвав оживленную дискуссию в экспертном сообществе и среди представителей бизнеса. Вопросы, связанные с влиянием нововведений на конкурентоспособность американских компаний, а также на общую экономическую ситуацию в стране, остаются в центре внимания аналитиков и экономистов. Ожидается, что в ближайшее время будут опубликованы дополнительные разъяснения от государственных органов относительно процедуры реализации данного указа, а также возможных корректировок в его положениях.\Параллельно с указом о реформировании программы H-1B, президент Трамп подписал указ, касающийся программы, получившей неофициальное название «золотых карт». Эта программа предусматривает ускоренную процедуру получения вида на жительство в Соединенных Штатах для иностранных граждан, готовых инвестировать в экономику страны значительные средства. Согласно условиям программы, для получения вида на жительство необходимо внести инвестиции в размере одного миллиона долларов США. Инициатором и разработчиком концепции программы «золотых карт» выступил министр торговли США Говард Лютник, как сообщает телеканал CNN. В пятницу, во время встречи в Овальном кабинете, Лютник также подверг критике действующую программу грин-карт, предназначенную для иностранцев, желающих постоянно проживать и работать на территории США. Это решение, как и реформа H-1B, вызвало активные обсуждения и разделило мнения экспертов. Представители бизнеса и иммиграционных организаций выражают как поддержку, так и опасения по поводу последствий новых иммиграционных правил. Вопросы, связанные с возможным влиянием программы «золотых карт» на инвестиционный климат в стране, а также с потенциальными рисками недобросовестного использования этой программы, будут тщательно изучены в ближайшее время. Актуальность данных нововведений подчеркивается на фоне происходящих геополитических изменений и усиления конкуренции на мировом рынке труда.





Дональд Трамп H-1B Золотые Карты Визы Иммиграция Экономика США

