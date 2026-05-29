Трамп не определился с новой сделкой по Ирану: переговоры продолжаются

Президент США Дональд Трамп ещё не принял решения по иранской сделке, несмотря на длительное совещание. Стороны обсуждают разморозку 12 миллиардов долларов иранских активов. Администрация близка к соглашению, но остаются разногласия.

Президент США Дональд Трамп до сих пор не принял окончательного решения относительно новой сделки с Иран ом, несмотря на продолжительные переговоры и давление со стороны своей администрации.

Согласно информации, опубликованной 29 мая газетой The New York Times со ссылкой на информированные источники, встреча лидера в ситуационном центре Белого дома длилась около двух часов, однако конкретного вердикта вынесено не было. Высокопоставленный сотрудник американской администрации на условиях анонимности сообщил, что обсуждение затронуло ключевые аспекты возможного соглашения, но окончательная позиция Вашингтона остаётся неопределённой. В то же время, источники иранского агентства Fars утверждают, что одним из условий сделки является немедленное перечисление Тегерану 12 миллиардов долларов из замороженных за рубежом активов.

Без получения этих средств Исламская Республика не готова двигаться дальше в диалоге. Трамп ранее заявлял, что намерен принять решение на совещании с советниками, подчеркнув, что Иран должен гарантировать отказ от ядерного оружия и обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе без пошлин. Однако, как отметили собеседники NYT, хотя администрация близка к договорённости, остаются нерешённые вопросы - в частности, механизм разморозки иранских активов.

Эксперты отмечают, что затягивание решения может быть связано с внутренними разногласиями в команде Трампа, а также с необходимостью учитывать позиции Израиля и Саудовской Аравии, которые выступают против уступок Ирану. В то же время, европейские союзники настаивают на скорейшем заключении сделки, чтобы снизить напряжённость в регионе. Параллельно Тегеран продолжает наращивать свои ракетные программы, что вызывает озабоченность в мировом сообществе. Таким образом, судьба иранского ядерного соглашения остаётся неопределённой, и окончательное слово - за президентом США, который пока не готов его произнести





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Трамп Иран Сделка Разморозка Активов Ядерное Оружие

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Телескоп Алтайского оптико-лазерного центра получил уникальное зеркалоДиаметр зеркала составляет 3,12 метра, а масса с оправой — почти 12 тонн.

Read more »

Сборная России выиграла общекомандный зачет Игр БРИКС в ЮАРРоссияне завоевали 59 медалей (35-12-12).

Read more »

В России стартовали продажи смартфонов Realme 12 и Realme 12+23 мая в России состоялся официальный старт продаж смартфонов Realme 12 5G и 12+ 5G.

Read more »

Алонсо помог «Реалу» выжить вдесятером. После этой странной красной Хейсена12 из 12!

Read more »

Турнир претендентов. 12-й тур. Есипенко сыграл вничью с Прагнанандхой, Синдаров разошелся миром с Накамурой, другие результаты12 апреля прошел 12-й тур шахматного турнира претендентов.

Read more »

Турнир претенденток. 12-й тур. Горячкина сыграла вничью с Музычук, Лагно проиграла Асаубаевой, другие партии12 апреля прошел 12-й тур шахматного турнира претенденток.

Read more »