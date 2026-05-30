Трамп оценивает шансы Вэнса и Рубио в преддверии выборов 2028 года

Трамп обсуждает с советниками перспективы вице‑президента Кевина Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, рассматривая их как потенциальных кандидатов от республиканцев на президентские выборы 2028 года.

Внутри круга американского лидера продолжаются оживлённые обсуждения будущего республиканского движения. По сведениям издания, бывший президент Дональд Трамп регулярно проводит встречи со своими советниками и ближайшими союзниками, где в привычных деталях анализирует позиции вице-президента Кевина Вэнса и госсекретаря Марко Рубио .

Трамп, известный своей склонностью к оценке политических игроков через призму собственного опыта, задаёт себе вопрос, сможет ли Вэнс добиться успеха на национальном уровне без его прямой поддержки. По словам источников, эти беседы включают сравнение достижений Вэнса с победами Трампа, а также упоминание о том, что вице‑президент пока не совершал крупной избирательной победы самостоятельно, что, по мнению президента, ставит под сомнение его готовность стать наследником движения





