Трамп вновь поднимает вопрос о выходе США из НАТО: Раскол в альянсе углубляется

Дональд Трамп, после встречи с генеральным секретарем НАТО, подтвердил свое разочарование в альянсе, вспомнив о разногласиях по вопросу Гренландии и отказа от помощи в конфликте с Ираном. Он вновь заговорил о возможном выходе США из НАТО, что ставит под угрозу будущее альянса.

Американский президент Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме 8 апреля вновь поднял тему разногласий внутри Североатлантического альянса, заострив внимание на вопросе принадлежности Гренландии. Он использовал платформу Truth Social, чтобы напомнить о своих претензиях к блоку, заявив: НАТО не было там, когда мы в нем нуждались, и его не будет, если мы понадобимся вновь. Помните Гренландию, эту большую, плохо обслуживаемую ледяную гребенку.

Эти слова отражают давнюю напряженность в отношениях между США и союзниками по НАТО, которая обострилась из-за различных политических и стратегических вопросов. Трамп неоднократно выражал недовольство тем, как альянс распределяет финансовое бремя, а также критиковал европейских членов за недостаточные расходы на оборону. Его заявления указывают на растущее разочарование американского лидера в отношении НАТО, что может иметь серьезные последствия для будущего альянса.\Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, признал 8 апреля после встречи с Трампом, что президент США действительно испытывает разочарование. Он, вероятно, попытался смягчить ситуацию, но публичное озвучивание Трампом своих взглядов подчеркивает глубину раскола внутри альянса. Обсуждаемая ситуация с Гренландией стала лишь одним из эпизодов, продемонстрировавших разногласия между США и европейскими союзниками. Трамп также напомнил о случае, когда НАТО отказалось оказать помощь США в операции против Ирана, что, по его мнению, оставило неизгладимый след. Это решение, по мнению Трампа, было воспринято как предательство и подтвердило его скептическое отношение к альянсу. В своих предыдущих заявлениях Трамп открыто заявлял о возможности выхода США из НАТО, что вызвало серьезную обеспокоенность среди союзников. Такая перспектива может кардинально изменить геополитический ландшафт и поставить под угрозу существование альянса в его нынешнем формате. Отказ от поддержки в конфликте с Ираном стал для него катализатором, подтолкнувшим к более решительным заявлениям и действиям. Ранее Трамп отмечал, что альянс никогда не оказывал на него никакого влияния, намекая на свою независимую позицию в принятии решений.\Регулярные заявления Трампа о возможном выходе из НАТО вызывают серьезные опасения относительно будущего альянса. В случае выхода США альянс может столкнуться с экзистенциальным кризисом, поскольку Вашингтон является ключевым источником финансирования и военной мощи. Потеря США стала бы серьезным ударом для НАТО, ослабив его способность противостоять потенциальным угрозам. Эксперты обсуждают различные сценарии развития событий, включая переформатирование альянса, изменение его структуры или даже полный роспуск. Нельзя исключать и сценарий, при котором отдельные европейские страны постараются усилить свою оборонную независимость, чтобы компенсировать возможное отсутствие американской поддержки. Важно отметить, что заявления Трампа делаются на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией и Китаем, а также обострения региональных конфликтов. Это создает сложную и нестабильную геополитическую обстановку, в которой роль и будущее НАТО становятся особенно актуальными. Решение о выходе из НАТО может быть принято в рамках текущей предвыборной кампании в США, что только усиливает неопределенность в отношении будущего альянса и мировой безопасности в целом





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Дональд Трамп НАТО США Гренландия Раскол В Альянсе

United States Latest News, United States Headlines