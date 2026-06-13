Трамп объявил о начале подписания соглашения с Ираном и полном открытии Ормузского пролива

Президент США сообщил о планируемой подписке договора с Тегераном 14 июня, обещая открыть Ормузский пролив для судоходства и заявив о будущей утилизации иранского урана.

Американский президент Дональд Трамп объявил, что окончательное оформление договорённостей между Вашингтоном и Тегераном запланировано на воскресенье 14 июня. По словам главы государства, после подписания соглашения Ормузский пролив будет полностью открыт для международного судоходства.

Трамп подчеркнул, что текущие отношения между США и Ираном кардинально отличаются от тех, что складывались при предыдущих администрациях, и сейчас находятся на заметно более высоком уровне. По его оценке, документ, который будет подписан в конце недели, откроет свободный проход судов через стратегически важный морской путь, что положительно скажется на глобальной торговле и энергетической безопасности. Он также отметил, что США не нуждались в какой‑либо поддержке со стороны партнёров по Большой семёрке, и роль этих стран в процессе была минимальной.

В дополнение к объявлению о судоходстве президент Трамп затронул вопрос ядерной программы Исламской Республики. Он заявил, что Соединённые Штаты в подходящее время займутся извлечением и утилизацией обогащённого иранского урана. Конкретные сроки начала этой операции он не уточнил, но отметил, что после стабилизации обстановки специалисты смогут добраться до ядерных материалов, захоронённых под гранитными горами. По его словам, благодаря работе бомбардировщиков В‑2 и их экипажей уран был превращён в пыль, которую можно будет уничтожать как на территории Ирана, так и в США.

Президент подчеркнул, что такие шаги направлены на предотвращение дальнейшего распространения ядерных технологий и обеспечение международной безопасности. Трамп также прокомментировал недавний телефонный разговор с итальянским телеканалом La7, где подчеркнул независимость США в проведении дипломатических инициатив. Он отметил, что Вашингтону не требовалась какая‑либо внешняя поддержка, а участие стран‑участниц Большой семёрки имело лишь символическое значение. По мнению президента, достигнутые договорённости свидетельствуют о возрождении диалога между двумя странами и открывают новые возможности для развития экономических связей.

Ожидается, что открытие Ормузского пролива приведёт к росту объёмов экспортных поставок нефти и газа, а также усилит влияние США в ближневосточном регионе. В то же время американская сторона сохраняет готовность к контролю за ядерными материалами Ирана, чтобы гарантировать долгосрочную стабильность в регионе





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Дональд Трамп Иран Ормузский Пролив Ядерная Программа Международные Отношения

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