Промышленность сегодня вынуждена одновременно решать задачи текущей эффективности и инвестировать в проекты с горизонтом реализации в десятки лет. Генеральный директор Трансмашхолдинга (-2026 рассказал, почему невозможно остановить инвестпрограммы даже в период дорогих денег, как меняются требования к пассажирскому транспорту и какую роль в развитии отрасли играют промышленный дизайн, цифровизация и работа с инженерными кадрами. Высокие ставки по кредитам заставляют промышленность пересматривать сроки и приоритеты инвестпрограмм, но не отказываться от планов по развитию и техническому перевооружению. Трансмашхолдинг продолжает инвестировать в разработку новых локомотивов и R&D-проекты, сохраняя долгосрочные планы развития отрасли.

Промышленность сегодня вынуждена одновременно решать задачи текущей эффективности и инвестировать в проекты с горизонтом реализации в десятки лет. Генеральный директор Трансмашхолдинг а (-2026 рассказал, почему невозможно остановить инвестпрограммы даже в период дорогих денег, как меняются требования к пассажирскому транспорту и какую роль в развитии отрасли играют промышленный дизайн , цифровизация и работа с инженерными кадрами .

Высокие ставки по кредитам заставляют промышленность пересматривать сроки и приоритеты инвестпрограмм, но не отказываться от планов по развитию и техническому перевооружению. ТМХ старается сокращать накладные расходы по тактическим решениям, но стратегические проекты невозможно просто взять и заморозить. В реальности ни одно промышленное предприятие не в состоянии остановить инвестиции. В машиностроении цикл поставки оборудования измеряется месяцами и годами, а требования к безопасности и модернизации производства не зависят от конъюнктуры финансового рынка.

Компания обязана поддерживать производство. У ТМХ подписаны контракты на поставку оборудования со сроками до полутора лет. Можно замедлять инвестпрограмму, что-то точечно откладывать, чуть-чуть сдвигать, но невозможно ее останавливать. Сегодня ТМХ ориентируется на традиционные для себя рынки.

Продукция, произведенная компанией, присутствует во всех крупных региональных центрах и городах-миллионниках страны. Наиболее крупным заказчиком остается Москва, где реализуется масштабная транспортная программа. Но также есть большой контракт с Санкт-Петербургом на поставку вагонов метро сроком на 10 лет. Кроме того, компания поддерживает отношения со странами ближнего зарубежья, в первую очередь с Беларусью, Узбекистаном, Азербайджаном, Казахстаном.

Есть в портфеле и международные рынки дальнего зарубежья, в частности Индия. Если раньше в машиностроении основное внимание уделялось техническим характеристикам продукции, то сегодня заказчики все больше смотрят на эргономику, комфорт и визуальный облик. Это особенно заметно на рынке пассажирского транспорта. ТМХ давно определил для себя промышленный дизайн как направление стратегического позиционирования и вкладывает в него значительные силы и ресурсы.

В мае 2026 г. дизайн-концепт спального купе первого класса электропоезда Vande Bharat, разработанный при участии инженеров и дизайнеров ТМХ для Индийских железных дорог, завоевал бронзовую награду за достижения в сфере транспортного дизайна престижной международной премии A' Design Award 2026. ТМХ сейчас занимается разработкой новой версии вагона нового поколения для проекта «Габарит Т» – на этот раз это будет плацкарт.

При запуске в производство таких вагонов ТМХ ориентируется не только на требования перевозчиков, но и на мнение пассажиров, их комфорт и современные запросы. Будущие серийные модели заранее демонстрируются на выставках и общественных площадках, где посетители могут оценить интерьер, проголосовать за тот или иной вариант, предложить свои решения. Кстати, в этом году гости ПМЭФ могли проголосовать за один из вариантов оформления нового вагона СВ проекта «Габарит Т».

Пассажирские вагоны проекта «Габарит Т» уже курсируют на маршруте Москва – Санкт-Петербург в составе поезда «Красная стрела». И линейка таких вагонов будет пополняться. Холдинг продолжает инвестировать в разработку новых локомотивов и R&D-проекты (исследования и разработки. — «Ведомости.

Промышленность»), сохраняя долгосрочные планы развития этого направления. Так, например, в этом году на рынке должен появиться опытный образец абсолютного нового электровоза (2ЭС9) с асинхронным двигателем. Искусственный интеллект и автоматизация уже применяются в рабочих процессах компании, но ТМХ не рассматривает их внедрение как самоцель. Новые технологии интегрируются постепенно – по мере того, как подтверждают свою практическую пользу и могут быть встроены в существующую цифровую среду.

ТМХ делает ставку на долгосрочное развитие своей экосистемы подготовки и работы с кадрами. Во многих регионах вокруг предприятий холдинга уже сформированы связки «школа – колледж – вуз – завод», которые успешно работают десятилетиями. Часть сотрудников приходит на производство уже во втором или третьем поколениях. Холдинг поддерживает инженерные династии.

Отдельное направление работы связано с развитием молодых инженеров. ТМХ поддерживает специалистов на старте карьеры, организует стажировки и участие в отраслевых конкурсах. Такие программы являются частью системной кадровой политики и соответствуют практике крупных промышленных корпораций в России и за рубежом. В целом инвестиции в систему подготовки кадров в ТМХ рассматривают как неотъемлемую часть развития производства.

Даже в условиях высокой неопределенности транспортная отрасль продолжает развиваться по долгосрочной траектории. Появляются новые источники энергии, цифровые решения и материалы, однако фундаментальные направления развития сохраняются. Стратегию ТМХ по-прежнему определяют горизонты в 30–50 лет, а не текущие колебания рынка





Vedomosti / 🏆 22. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Трансмашхолдинг Инвестиции Промышленный Дизайн Цифровизация Работа С Инженерными Кадрами Дорогие Деньги Высокие Ставки По Кредитам Продолжение Инвестирования Долгосрочные Планы Развития Отрасли Новые Источники Энергии Цифровые Решения Материалы Рабочие Процессы Искусственный Интеллект Автоматизация Поддержка Молодых Инженеров Системная Кадровая Политика Работа С Кадрами Традиционные Рынки Массовое Производство Современные Требования Пассажирский Транспорт Проекты Габарит Т Плацкарт Красная Стрела Индийский Рынок Белорусский Рынок Узбеканский Рынок Азербайджанский Рынок Казахский Рынок Российский Рынок Глобальный Рынок Индийский Рынок Массовое Производство Современные Требования Пассажирский Транспорт Проекты Габарит Т Плацкарт Красная Стрела Индийский Рынок Белорусский Рынок Узбеканский Рынок Азербайджанский Рынок Казахский Рынок Российский Рынок Глобальный Рынок

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Организаторы Олимпиады вспомнили о России. Наш спорт не вычеркнуть?Евгения Медведева неожиданно стала лицом фигурного катания Олимпиады-2026.

Read more »

🗣 Как сборной России принять участие в отборе на ЧМ-2026, оставшись в УЕФА? Версия Георгия Черданцева🗣 Как сборной России принять участие в отборе на ЧМ-2026, оставшись в УЕФА? Версия Георгия Черданцева «Наверное, юридические коллизии как-то можно будет решить» 👇

Read more »

Звезды 'Жаркого соперничества' понесут факел ОлимпиадыДо Олимпиады-2026 в Италии осталось меньше трех недель. Звезды 'Жаркого соперничества' Хадсон Уильямс и Коннор Сторри выбраны факелоносцами Олимпиады-2026.

Read more »

Рештенко о том, что пропустит Олимпиаду: «Бржезина успокоил меня тем, что все равно в Милан мы бы поехали просто как туристы»Бронзовый призер чемпионата Европы-2026 Георгий Рештенко высказался о том, что не выступит на Олимпиаде -2026 в Милане.

Read more »

В Милане прошла акция протеста против присутствия агентов иммиграционной и таможенной полиции США на ОлимпиадеВ день открытия Олимпиады-2026 в Милане прошла акция протеста, направленная против присутствия агентов службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) на Играх-2026.

Read more »

Квалификация ЧМ-2026. Межконтинентальные стыки. 1/2 финала. В Мексике Боливия сыграет с Суринамом, ЯмайкаВ отборе ЧМ-2026 пройдут межконтинентальные стыковые матчи 1/2 финала В Мексике в межконтинентальных стыковых матчах 1/2 финала квалификации ЧМ-2026 сборная Боливии сыграет с Суринамом, Ямайка – с Новой Каледонией.

Read more »