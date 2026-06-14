Трамп: великий разрушитель или величайший созидатель?

В статье рассматривается возраст и разрушительность Дональда Трампа, который остается в американской и мировой истории как великий разрушитель. Автор анализирует его разрушительность как не недостаток и не достоинство, а реальность, а также его уникальность в разрушении и способности восставать после падений.

Дональду Трамп у — 80. Для руководителя страны возраст солидный, хотя и далеко не предельный. Махатхир Мохамад ушел с поста премьер-министра Малайзии в 95, а в следующем месяце отметит свой 101-й день рождения.

Трамп, учитывая средний возраст, котором уходили из жизни его предшественники за последние полвека, вполне может встретить не только 90-летний, но и столетний юбилей. Но в Белом доме ему осталось быть всего 2,5 года — все его пробросы про третий срок не стоит воспринимать серьезно (не из-за него, а вследствие невозможности отменить ограничения в два срока). И хотя даже за это время можно сделать еще очень много, уже понятно, в каком качестве Трамп войдет в американскую и мировую историю.

Он останется в ней как великий разрушитель. Созидателей и разрушителей много, но вот великие действительно наперечет. Трамп относится к их числу, и его разрушительность — это не недостаток и не достоинство, это реальность





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