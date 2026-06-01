Президент США Дональд Трамп высказался относительно возможной приостановки переговоров с Иран ом. Он подчеркнул, что такая приостановка не должна толковаться как возвращение Соединенных Штатов к политике бомбардировок.

Это заявление было сделано на фоне продолжающихся дипломатических усилий по ядерной программе Тегерана. Трамп отметил, что пауза в переговорах может стать тактическим ходом, направленным на достижение более выгодных условий. Он также указал, что США сохраняют за собой право на ответные действия в случае угрозы своей безопасности, но предпочитает дипломатическое решение. Эта позиция отражает комплексный подход администрации Трампа к международным отношениям, где экономические и военные рычаги используются параллельно с переговорами.

Напомним, что переговоры по иранской ядерной программе, известные как Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП), были инициированы в 2015 году при участии нескольких мировых держав. США вышли из соглашения в 2018 году, восстановив санкции против Ирана. С тех пор attempted attempts to вернуться в соглашение сталкиваются с трудностями. Недавние раунды переговоров в Вене не привели к прорыву, что вызвало спекуляции о возможном срыве процесса.

Эксперты отмечают, что заявление Трампа может быть попыткой оказать давление на Иран, одновременно давая понять международному сообществу, что США не стремится к эскалации. Это тонкий баланс, который требует точного формулирования. Иран, со своей стороны, настаивает на снятии всех санкций перед возвращением к выполнению обязательств по СВДП. Позиция Тегерана остается непреклонной, что усложняет диалог.

В контексте региональной безопасности, стабильность на Ближнем Востоке зависит от исхода этих переговоров. Любое обострение может повлиять на нефтяные рынки и геополитическую обстановку. Администрация Трампа также учитывает внутренние политические факторы, включая давление со стороны Конгресса и союзников по НАТО. Евросоюз выразил обеспокоенность по поводу возможного срыва переговоров и призвал все стороны возобновить конструктивный диалог.

Таким образом, заявление президента Трампа вносит новый элемент неопределенности в уже сложный переговорный процесс, но одновременно оставляет пространство для дипломатических манёвров. Мировое сообщество внимательно следит за развитием событий, надеясь на возвращение к соблюдению международных норм и снижение напряженности





