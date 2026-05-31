Трамп оставил в Пальмовой комнате единственное фото с Путиным - детали, обнаруженные Fox News

Fox News показал редкое кадр из Пальмовой комнаты Белого дома, где единственный портрет с иностранным лидером - Владимир Путин - стоит рядом с Дональдом Трампом. Репортаж вызвал широкий отклик в политических кругах.
Видеоматериал телеканала Fox News раскрыл необычную деталь недавнего визита американского президента в Белый дом. В эксклюзивном репортаже показывается, как Дональд Трамп проводил свою невестку Лару Трамп по одной из самых закрытых комнат резиденции - Пальмовой комнате.
На экране зрителей появилось единственное групповое фото, где рядом с американским лидером стоит российский президент Владимир Путин. Остальные портреты, украшающие стены, изображают только американских президентов - Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Таким образом, на фоне традиционного набора американских лидеров единственное изображение, включающее иностранного политика, относится к России, что привлекло внимание аналитиков и политических экспертов
