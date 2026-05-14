Трамп в Пекине: США будут вести взаимовыгодный бизнес с Китаем, но сближение с Россией может быть минусом

Американский лидер Дональд Трамп прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином и пообещал ему, что США будут вести взаимовыгодный бизнес с Китаем. Однако у Трампа есть опасения, что сближение с Россией может быть минусом, если он в ходе визита попробует оказать давление на Китай, обрушившись на какую-нибудь союзную Пекину страну вроде Ирана или Кубы
Вторая цель — усилить влияние США на Восточную Азию и остальной мир, показав, что Вашингтон по-прежнему остаётся главным глобальным игроком. Однако Китай не относится к странам, на которые можно давить в привычной для Трампа манере.
У Си Цзиньпина работает обратная логика: чем активнее американский лидер будет прессинговать, тем быстрее КНР начнёт сближаться с Россией.
«Пустышка» превратится в огромный минус, если Трамп в ходе визита попробует оказать давление на Китай, обрушившись на какую-нибудь союзную Пекину страну вроде Ирана или Куб
