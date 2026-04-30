Трамп: Иран ослаблен, НАТО не помогает, Меркель – отвратительный политик

Президент США Дональд Трамп сделал ряд резких заявлений об Иране, НАТО и европейских лидерах, подчеркнув слабость Ирана и недовольство недостаточной поддержкой со стороны союзников.

Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений, касающихся ситуации вокруг Иран а, ядерной программы, роли НАТО в международных конфликтах и отношений с европейскими союзниками. В своей речи он подчеркнул, что Иран находится в крайне ослабленном состоянии, как в военном, так и в экономическом плане.

По его мнению, уход США из региона в настоящий момент позволит Ирану восстановиться лишь через два десятилетия, и то, при благоприятном стечении обстоятельств. Трамп не исключает необходимости дальнейших военных действий против Исламской Республики, однако признает, что одних военных успехов недостаточно для достижения долгосрочной стабильности. Ключевым вопросом он считает гарантии нераспространения ядерного оружия, выражая уверенность, что Иран немедленно применил бы его, если бы обладал такой возможностью.

При этом, президент допускает возможность предоставления Ирану обогащенного урана для использования в гражданской энергетике и медицинских целях, подчеркивая, что Тегеран не получит никаких дополнительных преференций. Ранее Трамп заявил о намерении сохранить морскую блокаду Ирана до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение по иранской ядерной программе, демонстрируя твердую позицию в отношении ядерных амбиций Исламской Республики. Он также выразил недовольство недостаточной поддержкой со стороны союзников по НАТО в решении ближневосточных проблем, отметив, что альянс не оказал существенной помощи в конфликте.

Трамп прямо заявил, что НАТО не принесло никакой пользы США в данной ситуации, и раскритиковал отдельные европейские страны, такие как Италия и Испания, за их неэффективность и, по его мнению, деструктивную политику. Особое недовольство президента вызвала ситуация на Украине, которую он охарактеризовал как полный хаос и бардак, при этом подчеркнув, что США оказывают помощь союзникам по НАТО в урегулировании украинского кризиса.

Трамп также не упустил возможности высказать критику в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель, назвав ее политику отвратительной и указав на проблемы с иммиграцией, энергетикой и Украиной. Он напомнил о предыдущих заявлениях, касающихся необходимости пересмотра условий соглашения с Ираном, и подчеркнул свою приверженность защите интересов США и их союзников. В целом, заявления Трампа свидетельствуют о его жесткой линии в отношении Ирана, недовольстве политикой европейских союзников и стремлении к пересмотру существующих международных соглашений.

Он неоднократно подчеркивал, что США не будут нести бремя расходов на безопасность других стран, и что союзники должны вносить свой справедливый вклад в обеспечение глобальной стабильности. Президент также отметил, что не видит препятствий для участия сборной Ирана в Чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, демонстрируя, что его критика направлена исключительно на политику иранского правительства, а не на иранский народ.

Он также добавил, что рассматривает возможность дальнейших действий, не исключая даже более радикальных мер, если Иран не изменит свою политику. Трамп подчеркнул, что его решения будут продиктованы исключительно интересами США и их союзников, и что он не будет руководствоваться ожиданиями или требованиями других стран. Его риторика, как всегда, была резкой и прямолинейной, что характерно для его стиля общения. Он не стеснялся критиковать как своих политических оппонентов, так и международных лидеров, выражая свое мнение без каких-либо компромиссов.

В заключение, заявления Трампа представляют собой четкий сигнал о его намерении продолжать оказывать давление на Иран, требовать от союзников большей ответственности и пересматривать существующие международные соглашения в соответствии с интересами США





