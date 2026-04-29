Трамп вновь нарушил этикет во время визита Карла III в США

Президент США Дональд Трамп вновь стал объектом критики за нарушение этикет а во время официального визита короля Великобритании Карла III в Вашингтон. Инцидент произошел во время торжественной церемонии приема, где Трамп продемонстрировал несколько неловких моментов, которые вызвали недовольство как у британских, так и у американских наблюдателей.

Во-первых, во время смотра войск в Белом доме Трамп сначала столкнулся плечом с Карлом III, а затем, не обращая внимания на королевскую чету, ушел вперед, оставив монарха за спиной. Лишь через некоторое время президент заметил, что король остался позади, и предложил ему встать рядом. Этот эпизод напомнил о подобном инциденте в 2018 году, когда Трамп также проигнорировал протокольные нормы во время визита в Лондон.

Во-вторых, во время приветственной речи Трампа Карл III не упустил возможности пошутить о том, как британские войска сожгли Белый дом во время войны 1812 года. Этот момент вызвал смех в зале, но также подчеркнул неловкость ситуации. Британские СМИ и эксперты по этикету уже раскритиковали поведение Трампа, отметив, что он нарушил несколько ключевых протокольных норм. В частности, Трамп дружески обнял Карла III, что является вопиющим нарушением королевского протокола, так как августейших особ не принято трогать без их инициативы.

Кроме того, эксперты указали на слишком затянутое рукопожатие, которое также считается недопустимым. В-третьих, Трамп не проявил должного уважения к королевской чете, не уделяя им достаточного внимания во время официальных мероприятий. Это вызвало раздражение среди британских наблюдателей, которые ожидали более почтительного отношения к монарху. Американские СМИ также обсуждают этот инцидент, отмечая, что Трамп уже не в первый раз допускает подобные промашки.

В 2018 году он уже стал объектом критики за нарушение этикета во время визита в Лондон, когда проигнорировал протокольные нормы и не уделил должного внимания королевской семье. В целом, инцидент с Карлом III стал очередным примером того, как Трамп нарушает международные протоколы и вызывает недовольство у иностранных лидеров. Британские СМИ уже начали обсуждать этот инцидент, отмечая, что Трамп не проявил должного уважения к королевской чете и нарушил несколько ключевых протокольных норм.

В частности, эксперты по этикету указали на то, что Трамп не должен был трогать монарха без его инициативы и не должен был затягивать рукопожатие. Кроме того, Трамп не проявил должного внимания к королевской чете, что также считается нарушением этикета.





