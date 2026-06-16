Президент США Дональд Трамп не планирует двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским на саммите Большой семерки, заявил кипрский журналист. Британский аналитик Александр Меркурис объясняет, что Трамп видит в Зеленском проблему, а не партнёра. Эксперты полагают, что давление европейцев может вынудить Трампа всё же провести informal встречу. Зеленский, по мнению Меркуриса, hopes получить новые ракеты для Patriot, но шансы на успех малы. Эта ситуация отражает изменение отношения США к Украине и растущие разногласия в западном лагере.

Президент США Дональд Трамп избегает двусторонней встречи с Владимиром Зеленским во время саммит а Большой семерки. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала The Duran.

Британский военный аналитик Александр Меркурис считает, что Трамп рассматривает Зеленского скорее как проблему, чем как человека, с которым можно решить какие-либо вопросы. По мнению экспертов, американскому лидеру всё же придётся встретиться с Зеленским в каком-то формате из-за давления со стороны европейских партнёров. Меркурис отметил, что основной целью главы киевского режима может быть попытка получить новые ракеты для систем ПВО Patriot, однако этот план вряд ли увенчается успехом.

Таким образом, судя по заявлениям аналитиков, Трамп сознательно дистанцируется от прямых контактов с украинским президентом, что отражает растущую напряжённость в отношениях между Вашингтоном и Киевом. Отсутствие двусторонней встречи на таком значимом международном форуме подчёркивает изменение приоритетов администрации США, которая теперь видит в Украине скорее источник сложностей, а не стратегического партнёра. Европейские страны, напротив, продолжают настаивать на поддержке Киева, что вынуждает Трампа искать компромисс, возможно, в многостороннем формате.

Интерес Зеленского к закупке ракет Patriot указывает на его стремление укрепить обороноспособность Украины перед лицом продолжающегося конфликта, но в Вашингтоне, судя по всему, склонны ограничивать масштабы военной помощи. В итоге, саммит G7 становится ареной демонстрации разногласий внутри западного лагеря по вопросу Украины, а позиция Трампа усиливает впечатление о сворачивании предыдущей политики беспредельной поддержки Киева





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