Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность приглашения Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в Майами на гольф-курорте Трампа. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Москва, 24 апреля – АиФ-Москва. Администрация президента Соединенных Штатов Америки, возглавляемая Дональдом Трамп ом, рассматривает возможность официального приглашения президента Российской Федерации Владимира Путин а на предстоящий саммит G20 , запланированный на декабрь текущего года.

Местом проведения саммита, по предварительным данным, станет гольф-курорт Дональда Трампа Дорал, расположенный в Майами, штат Флорида. Информация об этом была опубликована влиятельным американским изданием The Washington Post, ссылающимся на высокопоставленные источники в Белом доме. Согласно этим источникам, решение о возможном приглашении находится на стадии обсуждения, и официальное приглашение пока не было направлено российской стороне. Однако, сам факт рассмотрения такой возможности свидетельствует о стремлении к продолжению диалога между двумя странами, несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду ключевых вопросов международной политики.

Данный шаг может быть расценен как попытка возобновить конструктивное взаимодействие между Россией и США на многосторонней площадке, что, в свою очередь, может способствовать деэскалации напряженности и поиску взаимоприемлемых решений глобальных проблем. Ожидается, что участие Владимира Путина в саммите G20, в случае его подтверждения, станет важным событием в международной жизни и привлечет повышенное внимание мирового сообщества. Особенно учитывая контекст предыдущих встреч и переговоров между лидерами двух стран.

Напомним, что последняя личная встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялась в августе 2025 года на территории Аляски, на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж. Эта встреча, проходившая в достаточно напряженной обстановке, стала предметом широкого обсуждения в экспертных кругах и средствах массовой информации. В ходе переговоров были затронуты вопросы стратегической стабильности, борьбы с терроризмом, урегулирования региональных конфликтов и экономического сотрудничества.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, комментируя результаты переговоров, отметил, что предложения, переданные американской стороной во время визита представителей США в Кремль, в значительной степени основывались на ранее достигнутых договоренностях с Дональдом Трампом на встрече в штате Аляска. Это свидетельствует о том, что, несмотря на политические разногласия, между лидерами двух стран сохраняется определенный уровень доверия и готовность к поиску компромиссов.

Китайское издание Sohu, освещая данную встречу, высказало мнение, что Владимир Путин обладает глубоким пониманием политических мотивов и стратегий Дональда Трампа, что позволяет ему успешно отстаивать интересы России в геополитической игре. Аналитики Sohu подчеркнули, что Путин способен предвидеть действия Трампа и использовать их в своих целях, что делает его сильным переговорщиком и эффективным лидером. В целом, встреча на Аляске была оценена как сложная, но конструктивная, и заложила основу для дальнейшего диалога между Россией и США.

Приглашение Владимира Путина на саммит G20 в Майами, если оно будет реализовано, может стать важным шагом на пути к нормализации отношений между двумя странами. Однако, успех этого шага будет зависеть от множества факторов, включая политическую обстановку в США и России, а также от готовности обеих сторон к конструктивному диалогу и поиску взаимоприемлемых решений. Очевидно, что отношения между Россией и США остаются сложными и многогранными, и требуют постоянного внимания и усилий для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности.

Саммит G20 в Майами может стать площадкой для обсуждения наиболее острых вопросов, стоящих перед двумя странами, и для выработки совместных подходов к решению глобальных проблем. Важно отметить, что выбор гольф-курорта Дональда Трампа в качестве места проведения саммита вызывает определенные вопросы и может быть воспринят как попытка американской стороны использовать саммит в своих политических целях.

Тем не менее, сам факт рассмотрения возможности приглашения Владимира Путина на саммит G20 свидетельствует о том, что администрация Дональда Трампа осознает важность диалога с Россией и готова к продолжению взаимодействия на многосторонней площадке. В конечном итоге, успех саммита будет зависеть от готовности обеих сторон к компромиссам и от их стремления к поиску взаимовыгодных решений. Ожидается, что в саммите примут участие лидеры всех стран, входящих в группу G20, а также представители международных организаций и эксперты в различных областях





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Трамп Путин G20 Саммит Майами США Россия Международная Политика

United States Latest News, United States Headlines

В МИД РФ сообщили о приглашении России к участию в саммите G20 в СШАРоссия получила приглашение принять участие на высшем уровне в саммите «группы двадцати» (G20), который пройдет в США 14–15 декабря. Об этом 23 апреля сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.«Есть приглашение к участию на высшем уровне», — заявил дипломат в ходе беседы с журналистами в штаб-квартире ООН.

Read more »

Песков указал на продолжение работы РФ по линии G20Решений о том, будет ли принимать президент России Владимир Путин в саммите стран G20 в США, пока не принималось, однако работа по линии G20 продолжается. Об этом 23 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Read more »

Нам плевать. Киев бьётся в истерике от приглашения РФ на саммит G20 в СШАВ середине декабря в США пройдёт саммит G20, к участию в нём пригласили Россию. Почему нам стоит отнестись с осторожностью к этому приглашению, объяснил Богдан Безпалько.

Read more »