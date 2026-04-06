Трамп намекнул на прощание с НАТО: США пересматривают отношения с альянсом

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном пересмотре отношений с НАТО, упомянув ситуацию с Гренландией и нежелание альянса помогать в операции против Ирана. Это вызывает опасения относительно будущего альянса и роли США в нем.

Американский лидер Дональд Трамп 6 апреля сделал резкое заявление, которое может свидетельствовать о серьезном ухудшении отношений между Соединенными Штатами и Североатлантическим альянс ом ( НАТО ). В ходе пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что, по сути, попрощался с НАТО , упомянув историю с желанием США приобрести Гренландию. «Всё началось, если вы хотите правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: «Пока, пока», — заявил он.

Этот комментарий, сделанный в контексте обсуждения НАТО, указывает на растущее разочарование американского президента деятельностью альянса и его нежеланием сотрудничать с Вашингтоном по ключевым вопросам. Данный эпизод с Гренландией, как предполагает Трамп, стал катализатором его недовольства, намекая на то, что Штаты рассматривают возможность пересмотра своего членства в альянсе. Кроме того, президент подчеркнул, что пятно, появившееся после отказа НАТО оказать помощь США в потенциальной операции против Ирана, «никогда не исчезнет». Это подчеркивает глубокое разочарование Трампа тем, что союзники по НАТО не поддержали США в вопросе, который он считает критически важным для национальной безопасности. Весьма вероятно, что подобные заявления направлены на оказание давления на членов альянса, чтобы они демонстрировали большую лояльность и готовность к сотрудничеству с Вашингтоном в будущем. Это также может быть частью стратегии по переоценке роли США в международных организациях и перераспределению ресурсов в соответствии с американскими интересами. \Ситуация вокруг НАТО становится все более напряженной. Еще 1 апреля Трамп уже заявлял о серьезном рассмотрении возможности выхода США из альянса. Этот шаг, по его словам, связан с нежеланием НАТО оказывать помощь в возможном конфликте с Ираном. Трамп отметил, что альянс никогда не оказывал на него реального влияния, что свидетельствует о его скептическом отношении к эффективности и значимости НАТО в современном мире. По мнению президента США, альянс не оправдывает ожиданий, не демонстрирует солидарность и не выполняет своих обязательств перед Соединенными Штатами. Шеф Пентагона Пит Хегсет, комментируя заявления Трампа, отметил, что будущее НАТО будет решаться после завершения конфликта в Иране. Это указывает на то, что судьба альянса тесно связана с текущей геополитической ситуацией и возможным развитием событий на Ближнем Востоке. Хегсет также подчеркнул, что США сталкиваются с трудностями и колебаниями даже при обращении к союзникам по НАТО с просьбами о размещении военных баз или возможности пролета. Это свидетельствует о возрастающем напряжении в отношениях внутри альянса и о нежелании некоторых членов следовать политике США. \В целом, текущая ситуация указывает на глубокий кризис в отношениях между США и НАТО. Заявления Трампа свидетельствуют о его желании пересмотреть роль Америки в альянсе и, возможно, даже полностью выйти из него. Основными причинами такого решения, по всей видимости, являются разочарование в союзниках, нежелание делиться финансовым бременем, а также стремление к большей самостоятельности в принятии внешнеполитических решений. Вопрос о том, как будут развиваться события, остается открытым, но ясно одно: будущее НАТО находится под вопросом. Важно отметить, что подобные заявления могут иметь серьезные последствия для международной стабильности и безопасности. Выход США из НАТО, если он произойдет, станет серьезным ударом по альянсу и может привести к переформатированию мировой геополитической карты. Вероятно, будут предприняты попытки урегулировать возникшие противоречия и найти компромиссные решения, но пока перспективы выглядят достаточно неопределенными. Постоянно усиливающееся напряжение в отношениях между США и союзниками по НАТО требует пристального внимания и анализа.





