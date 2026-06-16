Трамп заявил о непричастности к смене режима в Иране

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 заявил, что не заинтересован в смене режима в Иране, назвав такие действия бесперспективными. Он также упомянул сделку с Тегераном и частичное открытие Ормузского пролива. Эксперты отмечают, что Вашингтон не достиг стратегических целей, но смог избежать эскалации.

Москва, 16 июня - АиФ-Москва. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил журналистам на саммите G7, что его не интересовала силовая смена режима в Иран е.

'Никогда не было дела до смены режима', - сказал американский лидер. Он отметил, что идея смены власти в Иране не являлась 'частью плана'.

'Я не верю в смену режима, и я видел эти смены режима в течение ряда лет. Они никогда не работают', - подчеркнул Трамп. По словам Трампа, Иран, на котором ранее были сосредоточены в Вашингтоне, начинает отходить на второй план. Эти заявления прозвучали на фоне сложных переговоров в рамках саммита G7, где обсуждались глобальные вызовы, включая ядерную программу Тегерана.

Напомним, ранее глава Белого дома заявил о подписании Соединенными Штатами сделки с Ираном и частичном открытии Ормузского пролива. По словам эксперта Российского совета по международным делам Алексея Наумова, заключение сделки с Ираном позволило Трампу сохранить лицо, остановить конфликт и предотвратить дальнейшее ухудшение экономического положения США. При этом Вашингтону не удалось достигнуть стратегических целей в конфликте с Ираном. Оцените материал.

Политика. Иран. Смена власти. Дональд Трамп.

Контекст этих заявлений важен: длительная напряженность между США и Ираном достигла пика в 2019 году, когда после выхода Вашингтона из ядерной сделки были введены жесткие санкции. Иран ответил сокращением обязательств по СВПД и инцидентами в Персидском заливе. Слова Трампа о 'нежелании смены режима' могут быть попыткой снизить эскалацию, но эксперты сомневаются в искренности.

'Трамп часто меняет риторику в зависимости от аудитории. На G7 ему нужно было показать себя миротворцем, но реальная политика его администрации была направлена на удушение иранской экономики', - считает политолог из МГИМО. Сделка, о которой упомянул Трамп, вероятно, касается обмена пленными или временного замораживания ядерной активности. Однако никаких официальных документов не опубликовано, что порождает слухи и недоверие.

Влияние на регион также значительно. Ормузский пролив - ключевая точка для мировых поставок нефти. Частичное открытие может стабилизировать цены, но остается риск возобновления конфликта. Иранские официальные лица пока не комментируют заявления Трампа, что типично для Тегерана, который избегает прямых уступок.

В целом, ситуация остается хрупкой: ни одна из сторон не добилась своих целей, но полномасштабная война пока предотвращена. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от внутриполитических факторов в США и Иране, а также от позиции европейских союзников, которые стремятся сохранить ядерную сделку. Россия также проявляет активность, выступая посредником и предлагая свою площадку для переговоров. Таким образом, заявление Трампа - лишь один из эпизодов в длинной истории напряженности, которая далека от разрешения





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