Президент США Дональд Трамп утвердил изменения в программах H-1B для иностранных специалистов и «золотых карт» для инвесторов. Введение дополнительных сборов за визы H-1B вызывает опасения в технологическом секторе, а «золотые карты» могут привлечь инвестиции. Одновременно отмечено увеличение активности российской армии в использовании беспилотников и ракет после саммита на Аляске.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал два важных указа, касающихся иммиграционной политики и регулирования рынка труда. Первый указ затрагивает программу H-1B , предназначенную для найма высококвалифицированных иностранных специалистов американскими компаниями. Визы H-1B , выдаваемые на срок до шести лет, традиционно подразумевают оплату практически всех сборов работодателями.

Новый указ предусматривает введение дополнительного сбора в размере 100 тысяч долларов за оформление каждой визы H-1B. Администрация Трампа обосновывает эти изменения необходимостью борьбы со злоупотреблениями в данной программе. Критики реформы выражают опасения, что компании могут использовать программу для снижения расходов на оплату труда, нанимая иностранных специалистов по более низкой стоимости, чем американских граждан. Аналитики, в частности, отмечают потенциальное негативное воздействие на технологический сектор США, который в значительной степени зависит от работников из таких стран, как Индия и Китай. Второй указ касается программы, известной как «золотые карты», которая предусматривает ускоренную процедуру получения вида на жительство в США для иностранных граждан, готовых инвестировать значительные средства в американскую экономику. Согласно условиям программы, иностранные инвесторы могут получить вид на жительство, уплатив один миллион долларов. Инициатором идеи программы «золотых карт», по сообщениям СМИ, выступил министр торговли США Говард Лютник. В Овальном кабинете Белого дома в пятницу он подверг критике действующую программу грин-карт, предназначенную для иммигрантов, желающих жить и работать в Соединенных Штатах. Данные указы отражают стремление администрации Трампа пересмотреть и реформировать существующие иммиграционные и трудовые программы, направленное на изменение их структуры и условий, а также на более эффективное соблюдение установленных правил. Решения, принятые президентом, вызывают широкий общественный резонанс и дискуссии о возможных последствиях для различных секторов экономики, а также для иммиграционного потока в целом. В частности, важно отметить, что введение дополнительных сборов за визы H-1B может негативно сказаться на конкурентоспособности американских компаний в сфере высоких технологий, учитывая их зависимость от квалифицированных иностранных специалистов. В свою очередь, программа «золотых карт» может привлечь в страну значительные инвестиции, стимулируя экономический рост, но также вызывать вопросы о справедливости и доступности иммиграционных процедур для всех категорий иностранных граждан. Необходимо отметить, что оба указа требуют дальнейшего анализа и оценки их долгосрочного влияния на социально-экономическое развитие США. \В контексте новостей о внутренней политике США также следует отметить, что в течение месяца после саммита на Аляске российская армия продемонстрировала усиление активности в использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет. Согласно данным агентства Bloomberg, количество атак с применением данных средств возросло на 46%. Это вызывает обеспокоенность и подчеркивает важность дальнейшего мониторинга и анализа ситуации в сфере безопасности. Данные изменения в политике США свидетельствуют о стремлении администрации Трампа пересмотреть иммиграционное законодательство, сосредоточив внимание на вопросах национальной безопасности и экономических интересах страны. Программы H-1B и «золотые карты» являются лишь частью более широкого спектра реформ, направленных на регулирование иммиграции и рынка труда. Критики опасаются, что новые меры могут привести к ограничению доступа к квалифицированной рабочей силе для американских компаний, особенно в высокотехнологичных отраслях, а также к усложнению процесса получения вида на жительство для иностранных специалистов и инвесторов. Сторонники изменений, в свою очередь, утверждают, что реформы необходимы для защиты интересов американских работников и борьбы со злоупотреблениями в иммиграционной системе. Детали реализации указов, включая механизм сбора средств за визы H-1B и условия участия в программе «золотых карт», будут уточняться в ближайшее время. Ожидается, что администрация представит дополнительные разъяснения и регламенты для обеспечения эффективного применения новых правил.\В связи с этими событиями, важно подчеркнуть необходимость всестороннего анализа и оценки последствий принятых решений. Необходимо учитывать как экономические, так и социальные аспекты изменений в иммиграционной политике. Особое внимание следует уделить влиянию реформ на различные секторы экономики, включая технологический сектор, сферу услуг и строительство. Важно понимать, какие последствия эти меры будут иметь для занятости, уровня заработной платы и конкурентоспособности американских компаний. Кроме того, необходимо оценить влияние на отношения с другими странами, особенно с теми, которые являются основными источниками иностранных работников и инвесторов. Смена иммиграционной политики может иметь значительные геополитические последствия, влияя на международные отношения и взаимодействие между странами. В долгосрочной перспективе, важно оценить эффективность реформ с точки зрения достижения поставленных целей, включая защиту интересов американских работников, стимулирование экономического роста и обеспечение национальной безопасности. Предстоящий период покажет, какие изменения произойдут в структуре рабочей силы, в инвестиционном климате и в иммиграционном потоке в США. Понимание этих изменений будет иметь решающее значение для выработки эффективных стратегий развития и адаптации к новым условиям





