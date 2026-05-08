Трамп заявил о трехдневном прекращении огня в российско-украинской войне и признал самостоятельные решения Киева и Москвы, получившие одобрениеώσεις Вашингтона. По словам Трампа, перемирие продлится с 9 по 11 мая включительно и будет включать в себя приостановку всех боевых действий, обмен пленными по тысяче человек из каждой страны, а также установление режима тишины.

Трамп объявил о перемирии: Россия и Украина не будут воевать с 9 по 11 мая. Киев и Москва это подтвердилиПрезидент США Дональд Трамп заявил о трехдневном прекращении огня в российско-украинской войне.

Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Truth. По словам Трампа, перемирие продлится с 9 по 11 мая включительно. Он заявил, что это его собственное предложение, и поблагодарил Владимира Путина и Владимира Зеленского за то, что они его одобрили.

«Это прекращение огня будет включать в себя приостановку всех боевых действий, а также обмен пленными по тысяче человек из каждой страны», — также написал Трамп





