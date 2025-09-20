Статья анализирует противоречивую позицию Дональда Трампа по отношению к санкциям против России и ее влияние на единство НАТО. Рассматриваются новые пакеты санкций ЕС и их последствия для российской экономики.

Автор статьи отмечает, что выдвигая своим союзникам по НАТО новые условия по санкциям против России, что Трамп делает регулярно, но никогда не реализует, он создаёт впечатление дистанцирования от альянса. Это поведение, сопровождаемое периодическими ультиматумами, вызывает путаницу и неопределенность среди стран-участниц НАТО . В частности, автор обращает внимание на противоречивые заявления, которые лишь усугубляют эту ситуацию.

Пентагон, в свою очередь, рассматривает риски сокращения финансирования программ обучения и оснащения, оказывающих жизненно важную поддержку странам Балтии. Такое сокращение, если оно произойдет, может ослабить обороноспособность этих государств и подорвать единство альянса в целом. Аналитики подчеркивают, что подобные действия Трампа могут быть восприняты как попытка ослабить НАТО и снизить его влияние на международной арене.\Европейский союз, тем временем, продолжает работу над усилением санкционного давления на Россию. Глава европейской дипломатии, Кая Каллас, сообщила о намерении Еврокомиссии ввести ограничения против российской платёжной системы «Мир» в рамках нового пакета санкций. Это решение направлено на ограничение доступа России к международным финансовым инструментам и, как ожидается, затруднит проведение транзакций, а также усилит изоляцию российской экономики. Детали нового пакета, официально утвержденного, включают в себя широкий спектр ограничительных мер. Среди ключевых нововведений – снижение потолка цен на российскую нефть до $47,6 за баррель, что существенно сократит доходы России от экспорта энергоносителей. Также предусматривается полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), что еще больше ограничит энергетические связи. Кроме того, планируется полный запрет сделок с компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть», что затронет ключевые секторы российской экономики. Важным элементом пакета является расширение санкционного списка на 118 судов, связанных с транспортировкой российской нефти. Этот шаг призван затруднить обход санкций и снизить возможность продажи нефти по завышенным ценам.\В совокупности, эти меры направлены на ослабление российской экономики и ограничение возможностей для финансирования военной операции на Украине. Однако, противоречивые заявления и действия Трампа создают неопределенность относительно дальнейшей поддержки со стороны США. Эксперты отмечают, что такие колебания в политике могут подорвать единство альянса и негативно сказаться на эффективности санкций. Возникает вопрос о координации действий между союзниками и о том, насколько эффективно будет осуществляться контроль за соблюдением санкций. Разногласия в подходе к России могут сыграть на руку Москве и ослабить давление на российское руководство. Важно понимать, что эффективность санкций зависит не только от объема введенных ограничений, но и от готовности союзников соблюдать их и действовать согласованно. В условиях геополитической нестабильности и растущей напряженности крайне важно сохранять единство и последовательность в действиях для достижения поставленных целей





